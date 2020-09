Halsteren pakt volle buit op de valreep

De Krij­nen-broers zijn eindelijk weer blessure­vrij

18 september Ze zijn weer samen bij De Fendert, na een jaar vol blessures. Een illuster drietal is het, goed voor een plek in zowat elke linie: goaltjesdief Nick, middenvelder Kevin en doelman Bryan Krijnen. De tegenstanders zullen het weten en op de training bij de zaterdagderdeklasser uit Fijnaart merken ze nu al het verschil. ,,Het was vorig seizoen een stuk rustiger.”