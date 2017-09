Halsteren pakt eerste zege tegen negental Baronie

Al na vijf minuten kwam Halsteren op voorsprong. Jurik Zimmerman kwam op rechts het strafschopgebied in, ging neer en verdiende een strafschop. Thomas van der Spek benutte het buitenkansje: 1-0. Baronie-trainer Jurriaan van Poelje kon absoluut niet leven met de toegekende strafschop en liet dat in woord en gebaar merken, waardoor hij al vroeg naar de tribune werd verwezen.

Van Poelje was niet de enige Baron die vroegtijdig werd weggestuurd. Na 25 minuten werd Marco Nahr weggestuurd. De eerste gele kaart kreeg hij na een grove overtreding op Josimar Pattinama, toen hij nog geen minuut later Jonathan Constansia ten val bracht, mocht hij gaan douchen. Weer een minuut later werd Rhomar Boudzra van het veld gestuurd: zijn eerste gele kaart was voor een overtreding, zijn tweede voor praten.