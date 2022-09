Halsteren nog zonder zege: ‘Niet vergeten dat we onze hele voorhoede hebben vervangen’

De bal in Malden rolde nauwelijks of de Halsterse verdediging ging in de fout bij de opbouw. Owen Mbila profiteerde dankbaar: 1-0. De Nijs kon zijn ogen op de bank nauwelijks geloven bij die vroege flater. ,,We hadden er ook lang last van.”

Na een kwartier was Achraf Chouiter dicht bij de gelijkmaker bij een vrije trap op de paal. Aan de overkant werd ook doelman Lorenzo Hoekman gered door het aluminium bij een vrije trap. Het moest bij Halsteren vooral van spelhervattingen komen, getuige een vrije trap op de lat van Thomas van der Spek in het zicht van de rust.

De Nijs zag zijn team worstelen. ,,De automatismen zijn er niet. We moeten elkaars kwaliteiten leren benutten.” In de tweede helft bleef Halsteren werken voor een beter resultaat, met na een uur een driedubbele wissel. Verder dan een schot van Chouiter in handen van de keeper kwamen de bezoekers lange tijd niet. In de slotfase redde Halsteren het punt, na een inleidende actie van Riad Elloukmani. Diens strakke voorzet werd door een Gelderse speler in eigen doel gegleden, met Roman Witting op het vinkentouw.

Met drie gelijke spelen en twee nederlagen blijft Halsteren in de onderste regionen en ook het doelsaldo (3-5) is veelzeggend. De Nijs hoopt dat de goals snel komen. ,,Maar je mag niet vergeten dat we onze hele voorhoede hebben moeten vervangen.”

