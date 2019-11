Halsteren neemt optie op eerste periodetitel, Serge Palings vergroot zorgen Seolto

zaterdag 3BEen op de verdediging leunend Halsteren trok de topper bij Tholense Boys met 1-2 naar zich toe. De ploeg van Remco van Haaren voert nu alleen de ranglijst aan. Onderin won De Fendert afgetekend in het degradatieduel bij Seolto: 0-5. Serge Palings scoorde een hattrick in Zevenbergen.

Tholense Boys - Halsteren zat. 1-2 (1-1) 0-1 Mike de Nijs, 1-1 Raymond ten Voorden, 1-2 De Nijs.

Halsteren was de meest uitgekookte ploeg in Tholen , met twee perfect uitgevoerde counters die werden afgerond door Mike de Nijs. Toch was Halsteren-coach Remco van Haaren maar matig tevreden. ,,Na die 1-2 kende ik mijn ploeg niet terug. Alles waar we sterk in zijn, leken we vergeten.’’ Tholense Boys-trainer Kees de Rooij vond dat zijn ploeg tenminste een punt had verdiend. ,,Wij vielen aan, zij maakten de doelpunten. Voorin waren ze dodelijk, we liepen in het mes.’’

Den Bommel-WHS 3-0 (0-0) 1-0, 2-0 en 3-0 Patrick Verolme.

Voor WHS was het alweer de derde nederlaag op rij. Coach Leon de Witte zag zijn team tot aan de zestienmeterlijn goed voetballen. ,,Maar daarna stokte het en maakten we de verkeerde keuzes.’’

Noad’67 - Klundert 2-3 (2-0) 1-0 Wessel Quist, 2-0 Joost de Witte, 2-1 Jeffrey van Wingerden, 2-2 Ramon Frijters, 2-3 Loïc Luzolo.

Binnen twintig minuten nam de thuisclub een 2-0 voorsprong. Na de pauze boog Klundert de partij om, met in de slotfase de winnende treffer van Loïc Luzolo. Kort daarvoor had Joost de Witte voor de Fliplanders nog de paal geraakt. Klundert-coach Marco van Dijnsen was trots op de wedstrijdmentaliteit van zijn ploeg. ,,We toonden met z’n allen karakter.’’

Seolto - De Fendert 0-5 (0-2) 0-1 Serge Palings, 0-2 Niels de Ruiter, 0-3 Palings, 0-4 Youri van Campenhout (e.d.) 0-5 Palings.

Nog altijd miste Seolto dragende spelers door blessures en tot overmaat van ramp vielen doelman Ruud Hendrikx en sterkhouder Chris van Persie al snel uit. Seolto-coach Jack Beusenberg bleef hoopvol: ,,We hebben nog steeds een paar ploegen in het vizier.” De Fendert-trainer André Maas was blij met de eerste zege van het seizoen. ,,Zeker voor rust staken we veel energie in de wedstrijd en namen we het initiatief.”

Prinsenland - Kogelvangers 1-0 (0-0) 1-0 Jeroen van Wingerden.

Een rommelige partij op het tweede veld in Dinteloord waar het hoofdveld was afgekeurd. Na een uur werd Jeroen van Wingerden matchwinnaar. De ploeg van Natalino Storelli is ondertussen zes wedstrijden op rij ongeslagen. ,,Niet verkeerd.’’