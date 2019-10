Halsteren neemt koppositie op doelsaldo over van Tholense Boys, incompleet De Fendert verliest van Prinsenland

Tholense Boys - Duiveland 1-1 (0-1) Ronald Zwager 0-1, Auke Bovenberg 1-1.

Ver in blessuretijd redde invaller Auke Bovenberg nog een punt voor Tholense Boys. Het rake afstandsschot in de kruising was een persoonlijk succes voor Bovenberg, na een kruisbandblessure die hem een jaar aan de kant hield.

Halsteren - Den Bommel 4-1 (3-0) Mike de Nijs 1-0, De Nijs 2-0, Paolo Fortunati 3-0, De Nijs 4-1, Ruben dos Santos 4-1.

Met een fenomenale lob bekroonde Paolo Fortunati de sterke opening van Halsteren. Coach Remco van Haaren genoot van het eerste halfuur van zijn ploeg. ,,Een tijd lang klopte alles.’’ Na de pauze volgde een terugval, een fase waarin doelman Ronald van Leeuwen zich onderscheidde.

Klundert - De Jonge Spartaan 5-1 (2-0) Loïc Luzolo, Ramon Frijters 2-0, Jeffrey van Wingerden 3-0, Pim Grootenboer 3-1, Loïc Luzolo 4-1, Steven Maggan 5-1.

Klundert-coach Marco van Dijnsen nuanceerde de cijfers en noemde zijn doelman Yoeri van Wingerden de man van de wedstrijd. ,,Het was geen gemakkelijke overwinning.’’

Kogelvangers - NOAD’67 5-0 (2-0) Mart Grootenboer 1-0, Jorn Moerland 2-0, Sietse Vissers 3-0, Daan Oudhof 4-0, Daan Oudhof 5-0.

NOAD'67-trainer Perry Snoep sprak van een collectieve off-day. ,,De spelers hebben elkaar in de steek gelaten.’’ Jorn Moerland nam de 2-0 voor zijn rekening en was de wegbereider van de vier overige goals van de ploeg uit Willemstad.

Krabbendijke - Seolto 3-0 (2-0) Chris-Jan Jansen 1-0, Elco Jansen 2-0, Elco Jansen 3-0.

Het door blessures geplaagde Seolto verloor zaterdagmiddag ook nog eens Teun Broere met een gebroken hand. Coach Jack Beusenberg wanhoopte niet en rekende op een snelle rentree van sterkhouders als Yannick van Niekerk. ,,We weten waar het aan ligt.’’

ZSC’62 - WHS 1-3 (1-1) Jeremy de Witte 0-1, Barry van der Stel 1-1, Ton Geluk 1-2, Peter Hage 1-3.

Pas in de laatste minuut zorgde Peter Hage voor de beslissende 1-3. WHS-coach Leon de Witte had zijn team graag effectiever gezien. ,,Het bleef spannend tot het eind, doordat we zoveel kansen misten.’’

De Fendert - Prinsenland 1-3 (0-2) 20. Maikel den Ouden 0-1, 45. Den Ouden 0-2, 48. Michel Boelens 1-2, 90. Falko Wessels: 1-3.

In de allerlaatste minuut gooide Falko Wessels het streekduel met een rake vrije trap in het slot: 1-3. Prinsenland speelde op dat moment met tien man, na een rode kaart voor Brendon Jansen. De Fendert moest aantreden zonder acht geblesseerde basisspelers. Coach André Maas wilde zich daar na afloop niet achter verschuilen. ,,Voor rust ontbrak bij ons de scherpte en de gezonde agressie. Daardoor help je de tegenstander in de wedstrijd.’’