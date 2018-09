Halsteren na prachtgoals voorbij Gemert

videoHalsteren is het seizoen in de hoofdklasse B begonnen met een 2-1 zege op Gemert. Dankzij prachtgoals van Robert Braber en Francis Kabwe Manengela begon de ploeg van Ruud Pennings en Peter Pijpers met drie punten.

In de eerste 25 minuten overliep Halsteren het Gemert van Reinald Boeren. Met nieuwelingen Francis Kabwe Manengela en Jay-Jay Meierdres op de spits en op de vleugel en de nieuwe middenvelders Robert Braber en Karim Didi werd aanvallend verzorgd voetbal gespeeld. Dat leidde al na 12 minuten tot de openingstreffer. Met een schitterende voorzet bediende Karim Didi de compleet vrijstaande Braber, die koppend voor de 1-0 zorgde.

Acht minuten later lag de tweede er al in. Kabwe Manengela, deze zomer overgekomen van Goes zag de keeper iets voor zijn doel staan en schoot de bal vanaf een meter of 25 over hem heen in de bovenhoek. Een verdiende voorsprong; er leek geen wolkje aan de lucht.

Volledig scherm Braber kopt de 1-0 binnen. © Chris van Klinken/Pix4Profs

Uit het niets kwam Gemert terug in de wedstrijd. Een afvallende bal werd door Halsteren niet weggewerkt en kwam voor de voeten van Willem den Dekker. Hij haalde verwoestend uit: 2-1. Het bracht Halsteren in evenwicht en Gemert terug in de wedstrijd.