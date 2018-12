Halsteren na dit seizoen verder zonder Ruud Pennings

Ron van Nijnatten, technisch manager van de club, benadrukt tevreden te zijn over de huidige samenwerking. ,,Maar in het kader van vernieuwing, hebben we gekozen om niet met Ruud verder te gaan. We willen zien wat we met een nieuw gezicht voor deze talentvolle groep kunnen bereiken.”

Onder Ruud Pennings, die een trainersduo vormt met Peter Pijpers, slaagde Halsteren er vorig seizoen net niet in om promotie naar de derde divisie te bewerkstelligen. In de finale van de play-offs ging het mis. Of de nieuwe trainer instapt in de hoofdklasse of derde divisie, valt nog te bezien. Dit seizoen strijdt de ploeg namelijk opnieuw mee om promotie. Halsteren staat nu bovenaan in de hoofdklasse B, achtervolgers Groene Ster en Gemert hebben nog een duel te spelen.