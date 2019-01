Halsteren moet Van der Spek maanden missen en haalt oude bekende Bandjar terug

Bandjar kwam in 2015 naar Halsteren toen hij net was gestopt als profvoetballer. Met op zijn cv 91 duels eredivisie en 83 wedstrijden eerste divisie (namens RKC Waalwijk en Excelsior) voegde hij drie seizoenen lang stabiliteit toe op het middenveld van de hoofdklasser. Deze zomer besloot hij zijn actieve loopbaan te beëindigen. Nu haalt de 34-jarige routinier zijn voetbalschoenen weer uit de kast om zijn oude ploeg uit de brand te helpen.

Want de hoofdklasser moet het per direct stellen zonder de gewaardeerde kracht Thomas van der Spek. De aanvoerder, doorgaans centrale verdediger, gaat drie maanden reizen omdat hij zijn studie sportmarketing en management heeft afgerond. ,,Het was een heel moeilijke beslissing. Al jaren staat alles in het teken van voetbal. Maar ik heb altijd aangegeven: als ik afstudeer, wil ik op reis. Natuurlijk is het moeilijk, zeker nu we bovenaan staan, maar dit is voor mijn vriendin en mij het ideale moment. We hebben er veel zin in”, laat de 26-jarige Halsternaar weten.

,,Bij Halsteren waren ze er niet heel blij mee, ze vonden het jammer, maar gunnen me deze reis”, vervolgt Van der Spek. Trainer Ruud Pennings beaamt dat. ,,Het is nooit leuk om te horen, zeker niet als je ziet hoe we er nu voor staan. Je mist één van de spelers die altijd in de basis stond, dus dat wordt even zoeken, hier en daar schuiven. Maar het zou niet goed zijn als we afhankelijk zijn van één persoon”, aldus Pennings.

Bandjar

Het technische hart schakelde dus snel en haalde met Bandjar een oude bekende terug. ,,Toen ik hoorde dat ze bezig waren om Bandjar terug te halen, zei ik meteen: doen. Het is prettig dat er iemand komt die de club kent, weet wat het niveau vraagt en meteen ingepast kan worden. Bandjar is meer dan welkom, ik ben blij dat de club snel heeft kunnen schakelen”, reageert Pennings verheugd.

Van der Spek verwacht overigens niet dat hij zijn laatste wedstrijd in het shirt van Halsteren al gespeeld heeft. ,,Het is de planning om voor een maand of drie weg te gaan, maar we zien wel hoe het gaat. Ik verwacht in mei wel terug te zijn, dan staat er nog een aantal belangrijke wedstrijden op het programma. Natuurlijk is het lastig om het voetbal drie maanden te missen, maar ik verwacht wel fit te blijven. Ik hoop dat ik de laatste wedstrijden nog mee kan doen.”