Halsteren moet keeper Pietersma lang missen: ‘Maar ik heb een leeuwenhart en leeuwen geven nooit op’

,,De telefoon stond gisteren en vandaag roodgloeiend.” Vanaf het moment dat bekend werd dat Pietersma een zware blessure had opgelopen, kende de 32-jarige keeper geen rust meer. Hij werd overspoeld met berichtjes en telefoontjes. ,,Mijn vrouw zei op een gegeven moment: doe die telefoon nou eens weg. Maar het zijn allemaal mensen die interesse tonen en aan mij denken. Dat is fijn, dat doet me goed.”

Want Pietersma is niet alleen al vier seizoenen als keeper van Halsteren een van de beste sluitposten van West-Brabant en de hoofdklasse, hij is ook een bekend gezicht in de regio. Afschrikwekkend op het veld, een vriendelijke reus ernaast. In 2018 werd hij nog uitgeroepen tot Speler van het Jaar bij de BN DeStem VoetbalAwards.

Dit seizoen kan hij niet uitblinken. Zondag ging het mis. Goed mis. ,,Ik kwam uit bij een steekbal, hoorde een klap en lag ineens op de grond. Ik dacht: wat is dit nou, joh? Ik dacht dat ik neer geschopt was, maar er stond niemand in de buurt. Toen wist ik dat het goed fout was. Ik had zó veel pijn, niet normaal. Ik kon wel door de grond zakken.”

Einde seizoen

,,Achillespees afgescheurd. Ik zei het gelijk”, vervolgt Pietersma. Per brancard verliet hij het veld. In het ziekenhuis werd zijn verwachting al snel bevestigd. ,,Ik ben in het gips gezet, word woensdag geopereerd. Daarna ga ik weer in het gips voor een week of zes en daarna moet ik revalideren. Er staat gewoon acht, negen maanden voor. Einde seizoen. Klaar. Heel misschien dat ik kan spelen als we nacompetitie halen.”

Ongeduldig

Stil zitten is niks voor Pietersma. ,,Ik ben nog nooit zo lang uit de roulatie geweest. Dat wordt voor mij het moeilijkste, rustig aan doen. Ik heb geen geduld. Ze zullen me echt moeten temmen. Voor mijn vrouw wordt het ook heel zwaar. Ik lig er een paar maanden uit, maar na een paar weekjes ben ik dat goed beu en zit ze met een chagrijnige vent thuis en twee jonge kinderen. Ik heb met haar te doen.”

Desalniettemin houdt hij zijn hoofd omhoog. ,,Het is nu even zuur, maar ik kom hier sterker uit. Fysiek en mentaal. Zo ga ik mijn carrière niet afsluiten, daar ben ik ook nog te jong voor. Ik word hier ook als mens beter van. Ik heb een leeuwenhart en leeuwen geven nooit op.”

Steging

Mooie woorden heeft hij ook over voor Andy Steging, de jonge doelman die nu de plaats onder de lat krijgt bij hoofdklasser Halsteren. ,,Ik ga hem zo goed als mogelijk helpen, dat is het enige dat ik kan doen. Hij moet er nu staan. Andy is nog jong en komt vanuit de eerste klasse. Ga er maar aan staan. Maar het komt wel goed met hem. Ik heb ook tegen hem gezegd: wees niet zenuwachtig, train keihard en doe wat je moet doen. Je kan het.”