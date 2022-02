Halsteren mist scherpte tegen Nuenen, maar: ‘Gaat die bal erin, dan heb je een meer open wedstrijd’

Eerste klasse B Rood-Wit onderuit in Leiden, Unitas'30 weer afgelast

In de eerste klasse B van het zondagvoetbal verloor Rood-Wit bij runner-up Boshuizen met 2-0. In weerwil met de door de KNVB opgelegde regels, laste Hillegersberg voor de tweede keer in twee weken het duel af in verband met corona. Unitas'30 kwam daardoor niet in actie.

