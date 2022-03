Halsteren mist de ‘gebruikelijke’ kwaliteiten: ‘Soms heb je het gevoel dat het niet genoeg is’

De start van de thuisclub was nog veelbelovend, met dreigende rushes over de zijkant van rechtsachter Dennis Verheijen. De van derdeklasser Zundert gekomen Verheijen heeft zich verrassend snel aangepast en weet zich tegenwoordig verzekerd van een basisplaats. ,,Over mijn eigen ontwikkeling ben ik wel tevreden, niet over het resultaat.’’ Na die goede opening zakte Halsteren ver weg, tot diep voorbij de ondergrens. Ineens was duidelijk hoe de zaken er voor staan op de Beek.