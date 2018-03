Halsteren loopt dankzij Baronie in op koploper OSS'20

IFC - Halsteren 0-2 (0-0) 0-1 Nishant Jagernath, 0-2 Perry Bierkens. Voorzichtigheid was volgens Halsteren-coach Ruud Pennings lange tijd troef. ,,Beide teams speelden bijzonder compact. Bij spaarzame momenten was er gevaar.''

,,We scoorden op het juiste moment'', zei Pennings. ,,IFC wilde net een extra spits inbrengen. Een grote, sterke jongen, een echte pinchhitter.'' De zege werd over de streep getrokken, ook al omdat Lazaroms nog een keer prima optrad. Pennings was tevreden met het resultaat. ,,We blijven bovenin lekker meedoen.''

Baronie-trainer Jurriaan van Poelje: ,,Van tevoren ken je de sterkte van de tegenstander. Op basis daarvan maak je een plan. Dat hebben we bijna perfect uitgevoerd, op één momentje na. In de tweede helft hebben we ons in de wedstrijd vastgebeten. Al met al: we spelen twee keer gelijk tegen de koploper. Dat zijn bonuspunten."