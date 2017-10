Halsteren klimt naar tweede plek na overtuigende zege op Groene Ster

Halsteren wint topper, Roosendaalse burenruzie prooi voor Alliance

17:37 Opnieuw heeft Halsteren bewezen in goede thuisvorm te verkeren: de topper tegen Groene Ster eindigde in een 2-0 zege. In Roosendaal waren de ogen gericht op BSC - Alliance, de derby werd een prooi voor de bezoekers.