Halsteren kan leven met gelijkspel bij Meerssen

Zondag hoofdklasse BHalsteren is er niet in geslaagd om Meerssen in eigen huis opzij te zetten. De formatie van Erwin de Nijs bleef in Zuid-Limburg steken op 1-1. De Halsterse coach had na afloop vrede met het gelijkspel. ,,Door de jaren heen heeft Halsteren het hier moeilijk gehad. De uitslag is een goede afspiegeling van de kansenverhouding.”

Halsteren moest het doen zonder de zieke Thomas Marijnissen, vorige week nog de smaakmaker. Erger misschien nog is de lange schorsing voor Karim Didi, na een eerder opgelopen rode kaart in de finale van de Markiezencup tegen het eigen zaterdagteam. De Nijs: ,,Didi zijn we twee maanden kwijt.” In de basis waren er nu startplekken voor Jurik Zimmerman en Nishant Jagernath.

De opening was voor de gasten, met in de 20ste minuut ook de op dat moment verdiende treffer van Fouad Idabdelhay. Aan de goal ging een fijne combinatie vooraf, waarin ook Jelle Voermans en Arvin de Witte een voetje in hadden. Vreemd genoeg zag De Nijs zijn team daarna wegzakken. ,,De rust aan de bal was weg en organisatorisch stond het achterin ineens minder.”

Lat

Met een goede redding voorkwam doelman Andy Steging vervolgens de Limburgse gelijkmaker. Op slag van rust raakte Meerssen zelfs de lat. Tussen beide kansen voor de thuisclub schoot Idabdelhay aan de overzijde juist voorlangs. In de tweede helft had de Halsterse verdediging haar zaakjes beter voor elkaar. Idabdelhay liet een mogelijkheid op een grotere voorsprong aan zich voorbij gaan. Steging redde met de voet bij een volgende Limburgse doorbraak.

Niet veel later had ook de Halsterse goalie geen verweer bij een voorzet vanaf de rechterkant die bij de tweede paal werd binnen getikt door Emanuelo Balendonck: 1-1. De Nijs antwoordde met het inbrengen van eerst Tom de Bonte en later Teun Heijberg. Arvin de Witte en Glenn Kools maakten plaats. ,,Het was een partij met veel tempo die vroeg om frisse krachten. Je hoopt op een nieuwe impuls.”

Verder kan een kopkans voor Jeroen Beerendonk kwam Halsteren niet meer. Het lukte Halsteren in Limburg nauwelijks om een fatsoenlijke combinatie op de mat te leggen, ook door het stugge verzet van de thuisclub. ,,Het was teveel flipperkastvoetbal,” Met vier punten uit twee wedstrijden is De Nijs niet ontevreden over de competitiestart. ,,Vandaag zat er niet meer in.” Volgende week komt Minor in Halsteren op bezoek.