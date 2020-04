Halsteren kaapt aanvallers Witting en Puriël weg bij Unitas'30: ‘Prettig dat we samen binnen kunnen komen’

Het was een tocht die gepaard ging met gezonde spanning, toen het tweetal onlangs inging op de uitnodiging tot een kennismaking met Halsteren-oefenmeester Erwin de Nijs. Het ijs werd echter voor beiden snel gebroken. ,,Ik zat midden in mijn eerste gesprek met de trainer, toen ik Papito in de verte zijn auto ineens zag parkeren.”

Want zowel Witting als Puriël had geen weet van de komst van de ander. Normaliter brengt het duo zeeën tijd met elkaar door. Als ploeg-, maar ook als klasgenoten. Door de nietsontziende coronacrisis, was contact er de laatste slechts mondjesmaat geweest. ,,Een fijne binnenkomer. Papito had direct na mij zijn kennismaking. Na onze gesprekken hebben we elkaar gelijk opgebeld.”

Volledig scherm Roman Witting was de grote man in het kampioensjaar van Unitas'30. Hij maakte liefst 25 goals dat seizoen. Dit jaar is de teller door blessures op drie treffers blijven haken. © pix4profs/petervantrijen ,,Als een club als Halsteren concrete interesse in je toont, is dat een bekroning op je werk als voetballer”, vindt Puriël. ,,Ik ben al vaker overgestapt van club, maar dit is anders dan bij clubs op een lager niveau. Ze bekijken je. Niet één of twee keer, maar veelvuldig. Ze kennen je kwaliteiten en je verbeterpunten. En benoemden in de gesprekken ook mindere optredens in wedstrijden.”

,,Na dat telefoontje was van elkaar wel duidelijk dat we er hetzelfde instonden”, voegt Witting toe. ,,We willen ons plafond opzoeken. Een aanbieding van een grote club als Halsteren komt niet vaak voorbij. Als je dan met iemand kan gaan met wie je zowel op als naast het veld een klik hebt, is dat prettig.” Buiten de schooluren is Puriël als rechtsbuiten namelijk ook de vaste aangever op de Lage Banken van Witting. ,,Dat Roman er zat, was een fijne verrassing", aldus Puriël.

Leren van en spelen mét Fouad

Witting gaat bij zijn nieuwe club een zware concurrentiestrijd aan. Aan topschutter en voormalig eredivisiespits Fouad Idabdelhay zal de een zware kluif krijgen. ,,Ik moet mezelf gaan bewijzen. Maar ik wil beter worden. En van Fouad kan ik leren. Door met hem te trainen en naar hem te kijken. Hij heeft de ervaring en de slimmigheidjes die mij als voetballer verder kunnen helpen.”

,,Maar ik kan ook mét hem spelen.” Het door Halsteren geschetste perspectief heeft Witting vertrouwen gegeven. ,,De visie van de trainer komt overeen met die van mij. Hij wil aanvallend pressievoetbal spelen. Voor een spits is dat het fijnste wat er is. Die opvatting kan ruimte bieden voor een plaatsje voor zowel Fouad als mij.”

Na het eerdere vertrek van Riad Elloukmani naar Baronie, is Unitas'30 plots de volledige frontlinie verloren. Teleurgesteld reageerde de eersteklasser dan ook op het doorslaggevende bericht van Witting. ,,Het is een aderlating voor de club. Ze vonden het zonde. Maar ik heb meerdere gesprekken met de club gehad. Ik miste alleen een prikkel die me kon overtuigen te blijven. En ze snappen zelf nu goed dat het een stap omhoog is. Het is wel lastig, want ik heb een hoop vrienden bij Unitas’30.”

,,Ik vind het ook oprecht jammer”, voegt Puriël eraan toe. De rappe buitenspeler vervolgt: ,,Unitas’30 is een speciale club voor mij. Ik was er ook echt op mijn plek. De groep zit heel goed in elkaar. En we hebben bijzondere dingen bereikt, zoals een promotie en kampioenschap.” De ambities van Puriël deden hem echter doen besluiten toch de stap te wagen. ,,Ik wil mijn top bereiken. De uitdaging is te groot. Een club als Halsteren is de perfecte kans.”

Het duo committeert zich voor twee seizoenen aan Halsteren. Een doordachte keuze bevestigt Puriël. ,,We krijgen tijd om te rijpen. Tijd om aan te haken aan het niveau. En als de klik er is en de ambities overeenkomen, waarom zou je je dan niet langer aan elkaar willen binden?”

Beerendonk en Zimmerman blijven op De Beek

Behalve de komst van Puriël en Witting gaven ook loyale krachten Jeroen Beerendonk en Jurik Zimmerman hun woord aan de geel-zwarten. Voor rappe aanvaller Zimmerman betekent dat, dat hij zijn vijfde seizoen ingaat op Sportpark De Beek. Beerendonk staat zelfs voor zijn zevende jaargang in Halsteren. Vanuit de jeugdopleiding stroomt daarnaast Dave Vroon door. De doelman zal de concurrentiestrijd aan moeten gaan met de herstelde Ariën Pietersma.