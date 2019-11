Halsteren houdt koploper Unitas in bedwang, Moerse Boys geeft royale voorsprong weg tegen Meerssen

zaterdag 3B Kogelvan­gers heeft geen kind aan De Fendert, De Nijs bezorgt slordig Halsteren eerste periodeti­tel

9 november Het zaterdagelftal van Halsteren verloor in 2019 pas één keer. De derdeklasser had daardoor aan één punt voldoende tegen NOAD'67 om het ticket voor de nacompetitie alvast op zak te hebben. Na een slordig begin boog de ploeg van trainer Remco van Haaren de 0-1-achterstand om in een 2-1-zege. Een machteloos De Fendert liet in de derby tegen Kogelvangers eenvoudig de kaas van het brood eten. De thuisploeg, die voor rust tegen de zoveelste blessure van het seizoen aanliep, verloor met 0-3.