Halsteren hengelt volgende ex-prof binnen: Bruno Andrade naar De Beek

Verdedigers in de hoofdklasse kunnen hun borst natmaken. Ruim 200 duels betaald voetbal heeft de Braziliaanse buitenspeler in de benen. Tel dat op bij de meer dan honderd profwedstrijden van spits Idabdelhay en je hebt een brok ervaring waar je u tegen zegt. Idabdelhay (32) stond in de belangstelling van andere clubs, maar blijft ook na de zomer bij Halsteren en krijgt nu gezelschap van een geroutineerde collega. Andrade (31) speelde het afgelopen seizoen bij het Belgische Esperanza Pelt, een club op het derde amateurniveau. Het seizoen 2018-2019 was zijn laatste in het profvoetbal, toen hij onder contract stond bij Go Ahead Eagles.

De aanvaller uit de favela’s van Sao Paolo streek in 2009 neer in Helmond, waar hij drie seizoenen in de eerste divisie speelde. Hoogtepunt was de derde plek in 2011. Na een avontuur bij het Belgische STVV op het hoogste niveau kwam hij 2013 terecht bij Willem II. In Tilburg werd hij meteen basisspeler en had hij met 14 doelpunten en 6 assists een belangrijk aandeel in het kampioenschap in de eerste divisie. Hij groeide uit tot een publiekslieveling.

In zijn derde seizoen raakte hij zwaar geblesseerd, revalideren van een scheenbeenbreuk kostte hem een half jaar. Na zijn kwetsuur raakte hij zijn basisplaats kwijt. In 2017 vertrok de Braziliaan, die ook een Italiaans paspoort heeft, naar Israël. Een half jaar later speelde hij op Malta. Zijn profcarrière eindigde in 2019 bij Go Ahead Eagles, waar hij in anderhalf jaar door verschillende blessures werd geteisterd.

Volledig scherm Bruno Andrade © BSR AGENCY / SOCCRATES

Jeugdtrainer

Bruno Andrade Fernandes de Brito is altijd in Brabant blijven wonen en voetbalde vorig seizoen net over de grens. Dit bleek niet meer te combineren met zijn nieuwe job: Andrade wordt de assistent van Willem Weijs bij Willem II onder 21. De Braziliaan liep al stage bij de jeugdopleiding van de Tilburgse club. Hij combineerde die stage met de opleidingen C en B van de UEFA.

Halsteren

Andrade is de zoveelste ex-prof die neerstrijkt bij Halsteren. In voorgaande seizoenen speelden onder meer Robert Braber, Matthew Amoah, Sigourney Bandjar en Arjan Christianen op sportpark De Beek. Halsteren, vorig seizoen tweede en net naast promotie naar de derde divisie gegrepen, gaat met de vernieuwde selectie vol voor het kampioenschap in de hoofdklasse. Aan de ervaring voorin zal het niet liggen.

De Nijs

Halsteren-trainer Erwin de Nijs is in zijn nopjes. ,,We hebben veel talentvolle jongens erbij gekregen, die zich nog moeten bewijzen op dit niveau. Dan is het prettig als je er nu een binnenhaalt die het al heeft laten zien. Hij zal met zijn ervaring met zijn ervaring de jongere gasten bij de hand kunnen nemen.”