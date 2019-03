Halsteren haalt Thomas Marijnissen terug naar Nederland: ‘Dit heeft zo moeten zijn’

Hij gold als groot talent in de jeugdopleiding van NAC en maakte zelfs drie keer de voorbereiding mee met het eerste team. Persoonlijk leed gooide de deur naar de eredivisie echter keihard dicht. Voetbal voelde als verplichting, hij kon niet meer en stopte in 2017 met voetbal. Dit seizoen pakte hij de draad weer op bij eersteklasser Rood-Wit. Daar hervond hij het plezier.

Al na een half jaar maakte hij de overstap naar Zwarte Leeuw in België, op zoek naar een grotere sportieve prikkel. Die vond hij ook. Een paar maanden verder staat de vleugelspeler op zes doelpunten en vier assists. ,,In het begin was het wennen, vooral conditioneel. De weerstand, het niveau, alles wat net wat anders dan ik bij Rood-Wit gewend was. Dat beviel me. Ik heb het snel opgepakt, ben fitter geworden en ben gaan scoren. Ik voel me top.”

Andy Steging

Nu komt hij dus terug naar Nederland. ,,Het is niet dat ik hier niet naar m'n zin heb, maar ik wil mezelf graag in Nederland bewijzen.” De transfer kwam tot stand door oud-teamgenoot Andy Steging, die Marijnissen polste. De doelman die hij nog kent uit zijn halfjaar bij Rood-Wit maakt komende zomer namelijk ook de overstap naar Halsteren. ,,Andy vroeg: waarom kom je niet naar Halsteren? Uiteindelijk heeft hij ook mijn naam genoemd bij Ron van Nijnatten (technisch manager, red.) en is het balletje zo gaan rollen.”

Bij Halsteren komt hij meer oude bekenden tegen. Ook Sven van Zwam (Rood-Wit) speelt er volgend seizoen. Daarnaast kent hij jongens als Ellas Meijer, Nishant Jagernath en Julian van de Kreeke uit de jeugdopleiding van NAC. Laatstgenoemde blijft ook volgend seizoen speler van Halsteren. ,,En met Jelle Voermans (ook ex-NAC, red.) heb ik deze week al gesproken.”

Stage

De aanvaller, die zich op de linkerflank het lekkerst voelt, slaat met de transfer twee vliegen in één klap. ,,Na de zomer pak ik mijn maatschappelijke carrière weer op en ga ik naar school. De opleiding sport en bewegen. Halsteren heeft een groot netwerk en ik was nog op zoek naar een stage, ook dat is meteen geregeld. Ik zocht een mooie club op goed niveau én een stage: van twee dilemma's ben ik nu tegelijkertijd verlost. Mooier kon het niet. Het is misschien geen toeval dat Halsteren belde. Dit heeft zo moeten zijn. Dat geloof ik, ja.”