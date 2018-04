Halsteren haalt ervaren avonturier Karim Didi terug naar Nederland

Didi speelt momenteel bij Svelta Melsele uit Beveren, dat uitkomt in de derde amateurklasse (het vijfde niveau in de Belgische voetbalpiramide). ,,Ik had mijn contract laten ontbinden om te zoeken naar een nieuwe club in de buurt, een club met ambitie. Zodoende heb ik met verschillende ploegen gesproken, waaronder Halsteren. Ik heb gehoord dat Halsteren een ambitieuze ploeg is. Lager dan de hoofdklasse in Nederland wilde ik ook niet voetballen”, vertelt Didi.

De Roosendaler, ook in het bezig van een Belgisch paspoort, spreekt opvallend genoeg met een Vlaamse tongval. ,,Dat pak je snel op. De afgelopen tien jaar heb ik bijna elke dag in België gezeten.” Nu keert hij dus terug op de Nederlandse velden. ,,Een vast ritme met iedere zondag een wedstrijd biedt meer structuur. Dat is na tien jaar wel een keer lekker.”

Loopbaan

Didi - die met Khalid en Ahmed nog twee voetballende broers heeft - genoot zijn opleiding bij RBC, waarna hij overstapte naar DVO’60. Bij BSC heeft hij onder Natalino Storelli zijn debuut gemaakt in het seniorenvoetbal. ,,Maar al tijdens mijn tweede wedstrijd werd ik gescout door Willem II. Daar heb ik gespeeld tot aan de A1. Toen hoorde ik dat ik niet in aanmerking kwam voor een contract en ben ik via via in België beland”, vertelt Didi.

Zijn eerste club over de grens was Sint-Lenaarts. Vanuit daar kwam hij via Hoogstraten VV, Zwarte Leeuw, opnieuw Sint-Lenaarts, KFC Duffel, opnieuw Hoogstraten, opnieuw Duffel terecht bij zijn huidige club Svelta Melsele. Bij die laatste club traint hij nu het eerste vrouwenteam, dat uitkomt op het tweede niveau van België.

Doelpunten

De aanvallende middenvelder moet bij Halsteren voor doelpunten en aanvoer gaan zorgen. De afgelopen tien jaar maakte hij naar eigen zeggen 119 doelpunten, als nummer tien. Voordat hij aan zijn Halsteren-periode begint, kiest hij nog voor een ander avontuur. ,,Van 6 mei tot half juli speel ik in de Verenigde Staten”, vertelt Didi. De middenvelder gaat spelen voor de Dayton Dutch Lions in Ohio. ,,Een kans die ik niet kon laten liggen.”

Technisch manager Ron van Nijnatten reageert verheugd. ,,Karim is een jongen met een goed karakter. Een aanvallende versterking die tweebenig is, met scorend vermogen en die publiekslieveling is bij de ploegen waar hij gespeeld heeft”, vertelt hij trots.