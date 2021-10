Halsteren en Tholense Boys voeren de ranglijst aan, Thoolse wereldgoal eindigt met zware knieblessure

zaterdag 3b+3dHalsteren en Tholense Boys delen de koppositie met drie overwinningen op rij. De ploeg van Remco van Haaren won eenvoudig van het nog puntloze Krabbendijke: 4-0. Tholense Boys zette na de pauze Klundert aan de kant: 3-0. De Fendert leed bij Seolto de eerste nederlaag van het seizoen: 1-0. WHS zit op het vinkentouw na een 0-2 zege in de Krabbenkreek-derby bij Noad’67. Prinsenland versloeg ZSC’62 in de extra tijd: 4-2. Kogelvangers moest zijn meerdere erkennen in Zwaluwe: 2-1.

Halsteren-Krabbendijke 4-0 (2-0) 1-0 Danny Suykerbuyk, 2-0 Danny Suykerbuyk, 3-0 Maarten Lamme, 4-0 Twan van Mechelen.

Halsteren-coach Remco van Haaren zag Roy van Gils in de warming-up al afhaken met een mogelijke serieuze knieblessure. Mike de Nijs moest al snel naar de kant met een onwillige hamstring. ,,Smetten op een verder goede wedstrijd van onze kant. We creëerden veel kansen, speelden in een hoog tempo, niks om op aan te merken.’’

Prinsenland-ZSC’62 4-2 (2-1) 1-0 Derrik Vinje, 2-0 Derrik Vinje, 2-1 Mike de Voogd, 2-2 Robin Provoost, 3-2 Davey van Merriënboer, 4-2 Davey van Merriënboer.

Natalino Storelli haalde na afloop opgelucht adem. ,,God was met ons.’’ Het opportunistisch spelende ZSC kwam in blessuretijd uit het niets langszij: 2-2. Gelukkig voor Prinsenland bleef er genoeg tijd over om de partij alsnog winnend af te sluiten, met Davey van Merrënboer als kanonnier bij een vrije trap (3-2) en maker van het vierde Dinteloordse doelpunt. Storelli sprak van een lastige middag. ,,We lieten het een fysieke wedstrijd worden, met een tegenstander die elke bal lang naar voren schoot. We kwamen niet meer aan voetballen toe.’’

Tholense Boys-Klundert 3-0 (0-0) 1-0 Sam Nieuwkoop, 2-0 Dimitri Vroegop, 3-0 Dimitri Vroegop.

De thuisclub ontsnapte voor rust bij een kopbal van Jeffrey van Wingerden die de lijn leek te hebben gepasseerd. Klundert-coach Marco van Dijnsen kan nog altijd geen beroep doen op sterkhouders als Grace Kitenge en Loïc Luzolo. ,,Toch waren we in de eerste helft de betere ploeg.’’ In het tweede bedrijf stelde de formatie van Arie van der Zouwen orde op zaken, met Sam Nieuwkoop die na een individuele actie in de korte hoek voor de 1-1 zorgde. De ingevallen Dimitri Vroegop eiste de hoofdrol op, met de bevrijdende 2-1 en vervolgens de 3-1. Een wereldgoal, vond Van der Zouwen. ,,Aannemen op het dijbeen met rechts, volley met links, in de verste kruising.’’ Op het eind moest Vroegop er noodgedwongen af, met een op het eerste gezicht ernstige knieblessure. ,,Een smet op de wedstrijd.’’

Noad’67-WHS 0-2 (0-1) 0-1 Joost van Dijke, 0-2 Arvin de Witte.

Een dominerend WHS sprong in de openingsfase slordig met de kansen om. Bij de thuisclub onderscheidde doelman Pjotr Mosselman zich bovendien met knappe reddingen, onder andere bij een van richting veranderd afstandsschot van Wout den Engelsman. Halverwege de eerste helft kopte de vrijstaande Joost van Dijke van dichtbij een hoekschop binnen: 0-1. Op slag van rust mikte Arvin de Witte met het hoofd op de bovenkant van de lat. Met het uitblijven van de tweede treffer groeiden de kansen voor Noad op een onverwachte ontknoping. Tien minuten voor het einde had de jonge invaller Finn Filius de gelijkmaker op de schoen. Vrijwel uit de tegenaanval besliste Arvin de Witte de derby: 0-2.

Seolto-De Fendert 1-0 (1-0) 1-0 Teun Broere.

Al vroeg in de derby opende Teun Broere met een rake vrije trap de score: 1-0. Frans Ceton had in het vervolg van de partij nog een handvol kansen voor zijn ploeg geteld. ,,Twee keer paal, de lat, alleen voor de keeper, we verzuimden om de wedstrijd op slot te gooien.’’ In de slotfase kregen de Zevenbergenaren nog bijna de rekening gepresenteerd voor zoveel missers, bij een droomkans voor Nick Krijnen. De Fendert-coach Ad Palings had zich vooral geërgerd aan enkele forse overtredingen van de tegenstander. ,,Doodschoppen, vies gewoon. Bij twee van mijn jongens zijn de scheenbeschermers doormidden getrapt.’’

Zwaluwe-Kogelvangers 2-1 (1-0) 1-0 Maurice Sprangers, 2-0 Maurice Sprangers, 2-1 Jorn Moerland.

Al vroeg in de wedstrijd werd invaller-doelman Stan Moerland verschalkt door een vrije trap van Maurice Sprangers: 1-0. Dat het bij rust maar 1-0 stond had Zwaluwe aan zichzelf te wijten. Dat gaf ook spits Maurice Sprangers na afloop toe: ,,Ik schiet er vandaag een vrije trap en een penalty in, maar ik had dit seizoen al op zeven of acht doelpunten kunnen staan.”

Kort na de hervatting schatte de Willemstadse verdediging een diepe bal verkeerd in, met een overtreding in het zestienmetergebied als gevolg. Sprangers benutte de toegekende strafschop: 2-0. De spanning keerde terug, na de aansluitingstreffer van Jorn Moerland die op de juiste plaats stond bij een door de keeper losgelaten afstandsschot van Youri van Laarhoven: 2-1. Volgens assistent-coach René Opschoor was het spel van zijn ploeg te onzorgvuldig om de partij nog te laten kantelen. ,,Het was allemaal net niet.’’

,,Als team kunnen we nog beter voetballen, het loopt nog niet echt. De tweede helft leveren we veel ballen in en wordt het door onze eigen schuld een vechtwedstrijd.” Maar dat is iets wat de ploeg van Herman Woudenberg goed beheerst. ,,Goed voetballen kunnen we, maar hard werken kunnen we ook. Dat was de tweede helft nodig en levert ons drie punten op”, stelde de coach na afloop tevreden vast.

Derde klasse D

ONI en NEO’25 zijn de enige twee ploegen in de derde klasse D die nog geen punt gepakt hebben. Na vanmiddag is dat nog steeds zo, omdat de wedstrijd na 65 minuten gestaakt werd. Een speler van NEO’25 raakte ernstig geblesseerd aan zijn knie, een ambulance moest komen om de speler van het veld te helpen. Daarop besloten beide ploegen in goed overleg niet meer verder te spelen.

ONI-NEO’25 0-1 (0-1). 0-1 Django Hooymayers. Wedstrijd gestaakt na 65 minuten.

ONI was in het uur dat er gespeeld is beter dan NEO’25, maar kijkt toch tegen een achterstand aan. ,,We waren comfortabeler aan de bal, maar hebben te weinig kansen gecreëerd”, vertelde ONI-trainer Mark Kroese na afloop. ,,Na twintig minuten geven we een vrije trap weg en die schieten ze goed binnen. Daarna hebben we het wel geprobeerd, maar lukte het bij ons niet. We zetten stappen, maar aan de bal moet ons spel nog beter.”