Halsteren blijft weer steken op gelijkspel

,,Het is zo’n seizoen’’, stelde De Nijs teleurgesteld vast. ,,We zijn niet goed genoeg om onze tegenstanders kapot te spelen.’’ Bij de rust was er nog niet gescoord in Nijmegen, hoewel Jasper Waalkens op de paal schoot en ook de thuisclub kansen kreeg. Halsteren kwam slecht uit de kleedkamer en zag Orion via Tijn Jellema binnen de kortste keren de leiding nemen. Vervolgens miste de Gelderse ploeg een open kans op een grotere voorsprong en stopte Arien Pietersma nog een strafschop. In die doldwaze minuten zorgde Jeroen Beerendonk onverwacht voor de gelijkmaker: 1-1.