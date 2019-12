Halsteren beslist pas laat wedstrijd tegen Klundert, Noad'67 ziet scheidsrechter ziek uitvallen

De Fendert - De Jonge Spartaan 1-3 (1-1). 1-0 Robert Remijn, 1-1 Steven Oosthoek, 1-2 Steven Oosthoek, 1-3 Steven Oosthoek.

Tien minuten voor het einde gaf De Fendert de partij uit handen. Na balverlies op het middenveld volgde een rake counter, afgerond door Steven Oosthoek:1-2. Daarvoor had de ploeg uit Fijnaart open kansen om zelf de leiding te nemen. Zelfs op twee meter van het doel wist Robert Remijn niet te scoren en Siem Rijnberg mikte in droompositie naast. Coach André Maas was teleurgesteld. ,,We hadden de kansen moeten afmaken en komen nu van een koude kermis thuis.’’

Duiveland - Noad’67 0-0 (0-0). Gestaakt vanwege ziekte arbiter.

Twee minuten na de hervatting rende de arbiter naar de kant en gaf over. Het was meteen het einde van de partij. Duiveland was het best uit de startblokken gekomen en schoot tweemaal op de paal.

Halsteren - Klundert 3-1 (2-1) 1-0 Mike de Nijs, 2-0 Steven van der Spek, 2-1 Loïc Luzolo, 3-1 De Nijs.

Klundert maakte kennis met een masterclass aftrappen van Halsteren. Vanaf de aftrap was het de thuisploeg dat direct de aanval zocht en nog binnen de eerste dertig tellen wist te scoren. Een lange bal naar voren werd door de wind opgevangen en kwam tot bij Roy van Gils. De doorgaans trefzekere aanvaller vond zijn aanvalspartner Mike de Nijs die van een meter of vijf vogelvrij de openingstreffer kon binnenschieten.

Na de openingstreffer van De Nijs is het Halsteren dat voor rust verzuimt uit te lopen. Klundert-doelman Yoeri van Wingerden ontpopt zich daarbij, op een slippertje na, tot de grote man van de wedstrijd. Keer op keer weet hij de pogingen van het aanvalstrio De Nijs, Van Gils en Twan van Mechelen tegen te houden.

Ook op de inzet van Steven van der Spek, die de bal van dichtbij kon binnenschieten, had Van Wingerden aanvankelijk een antwoord. De bal flipperde heen en weer tussen de doelman en de middenvelder van Halsteren, waarna laatstgenoemde na drie pogingen voor een leeg doel binnentikte: 2-0. De tweede treffer leidde een offensief van Klundert in. Het kopieerde de aftrap van Halsteren waarbij de bal op de rand van het zestienmetergebied voor de voeten van Loïc Luzolo kwam. De targetman rondde keurig af en zorgde zo voor de 2-1-ruststand.

Na rust was het, op een sterke openingsfase van Halsteren na, Klundert dat het dichtste bij een treffer was. Typerend voor de gemiste kansen was tien minuten voor tijd toen Laszlo Boomaars van ongeveer twee meter tegen de binnenkant van de paal kopte, gevolgd door Luzolo die voor een leeg de doel de bal via zijn knie over de lat zag vliegen. Niet veel later maakte Mike de Nijs een einde aan alle Klundertse ambities door de definitieve 3-1 binnen te schieten.