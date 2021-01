Halsteren beloont vertrouwen in De Nijs met nieuw contract

Halsteren spreekt van ‘een prettige samenwerking tussen de club en trainer De Nijs’. ,,De goede chemie die er is met de spelers wensen wij graag duurzaam voort te zetten, zodat we de komende seizoenen met elkaar nieuwe successen kunnen behalen. Het vertrouwen wat er is, wordt geconcretiseerd door een verlenging van een jaar met de optie tot nog een jaar.”

De Nijs begon zijn hoofdtrainerscarrière in 2012 bij het Zeeuwse WHS. Met de derdeklasser behaalde De Nijs in zijn tweede seizoen de titel en promoveerde hij naar de tweede klasse. Hetzelfde kunstje flikte hij vervolgens met een seizoen vertraging bij Tholense Boys. Bij de derde poging promoveerde hij naar de tweede klasse. De Nijs was bezig aan zijn tweede seizoen bij hoofdklasser Halsteren. In zijn eerste door het coronavirus gestopte seizoen, bezette Halsteren de tweede plaats. Dit seizoen staat Halsteren na vijf wedstrijden op de vijfde plaats.