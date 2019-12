Halsteren aan kop na zege op Moerse Boys, Baronie wint eenvoudig

Moerse Boys - Halsteren 0-1 (0-1). 0-1 Fouad Idabdelhay.

Individuele klasse maakte het verschil in Zundert. De thuisploeg groef zich in, speelde in een 5-4-1-formatie met de linies kort op elkaar om het Halsteren zo moeilijk mogelijk te maken en gevaarlijk te worden uit de counter. Het hielp echter niet mee dat de enige spits, de snelle Jesse Mouws, na een halfuur geblesseerd het veld moest verlaten.

Op dat moment stond het al 0-1. Thomas Marijnissen speelde zichzelf vrij met een fraaie solo en schoot op de voeten van keeper Tom Magielse. De rebound was voor Fouad Idabdelhay, die de bal over Magielse in de verre hoek kopte. Even later was Karim Didi dicht bij een tweede treffer, maar bracht Magielse redding.

De tweede helft was het aanzien niet waard. Halsteren kon de dominantie niet in grote kansen omzetten en Moerse Boys werd alleen uit vrije trappen ietwat dreigend. Echt in gevaar kwam de zege - ondanks een steeds opportunistischer spelend Moerse Boys, nooit in gevaar.

Longa'30 - Baronie 0-3.

Moustafa Mohammad (2x) en Jens Wirix zorgden ervoor dat Baronie met drie punten huiswaarts keerden vanuit Lichtenvoorde.