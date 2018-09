Halsteren aan kop na zege op Baronie

Halsteren rekent in de streekderby van de hoofdklasse af met Baronie: 2-0. Manengela en Tom de Bonte zorgden namens de thuisploeg voor de doelpunten. De koppositie is voor Halsteren.

Al na een klein kwartier was het Francis Kabwe Manengela die de score opende. Hij speelde zichzelf netjes vrij en schoot hard binnen: 1-0. De ploeg van Ruud Pennings en Peter Pijpers liet met fris spel zien dat de punten op het eigen sportpark moesten blijven, en drukte dat na een half uur ook uit in de score. Tom de Bonte kapte, draaide en schoot raakt in de benedenhoek: 2-0.

Baronie moest het in die fase vooral van bevliegingen van Moustafa Mohammad hebben. De Bredanaars gingen met een 2-0 achterstand richting de kleedkamer, mede omdat Halsterse doelman Ariën Pietersma prima redde op een kopbal van Jorik Mijnhijmer.

De Baronnen kwamen na rust gevaarlijker voor het doel van Pietersma. Meteen was het weer Mijnhijmer die naar de aansluitingstreffer zocht. Even later raakte Mekkaoui zelfs de paal. Ondertussen kwam Robert Braber - hij begon op de bank omdat hij deze week door verplichtingen bij RKC Waalwijk niet kon trainen - in de ploeg voor Karim Didi.