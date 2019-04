Haas redt Baronie met twee goals in slotfase tegen negen man UDI’19

Want het was raak aan de andere kant: eerst kon Robbert van Oorschot nog opgelucht ademhalen toen Sam Wassenberg naast mikte. Amper een minuut later kon de doelman de bal wél uit het net vissen. Tim Wolf zag zijn vrije trap zo in het doel belanden.

Met nog tien minuten te gaan probeerde Baronie het nog. Het leek maar niet te lukken. Maar toen was daar Haas, in de 88ste minuut. De invaller schoot de bal in de korte hoek binnen: 1-1. Kan het dan nog? Ja, het kan. Met een beetje fortuin, maar daar zal niemand van Baronie mee zitten. Een minuut later werd een schot van Haas aangeraakt en was ‘ie daardoor onhoudbaar: 2-1! Baronie moest lang geduld bewaren, de fans waren in 90 minuten jaren ouder geworden, maar de titeldroom is nog altijd in leven. Dankzij Haas.