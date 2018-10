Gunners blijft foutloos, alles zit tegen bij Oosterhout

Internos ging in de laatste minuut onderuit tegen TSVV Merlijn. ,,Een hele zure nederlaag, een gelijkspel hadden we wel verdiend’’, aldus Internos-trainer Erik Nijssen. Alliance speelde op eigen veld terecht gelijk terwijl DVO’60 een gevoelige nederlaag bij Peursem leed. Dosko overtuigde opnieuw door Unitas’30 met ruime cijfers te verslaan.

The Gunners won thuis van Willem II met 3-0. ,,We speelden een goede wedstrijd. De eerste helft ging gelijk op, maar na rust waren we beter", vertelde The Gunners-coach Mark Schuiten. Daniël Zwanenburg was belangrijk voor zijn ploeg. De aanvaller was bij alle doelpunten betrokken.