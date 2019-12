Grote namen en volle tribunes bij zaalvoetbaltoernooi Bergen op Zoom: ‘De MB Cup is een blijvertje’

videoDe top van de zaalvoetbalwereld streed zondagmiddag om de eerste MB Futsal Cup, vernoemd naar de vorig jaar overleden Mohamed Bouchafra. Het toernooi had als doel geld in te zamelen voor liefdadigheidsprojecten in Marokko.

Initiatiefnemer Fouad Idabdelhay nam samen met vier vrienden de organisatie voor zijn rekening. ,,Wij, Mo el Makhloufi, Adil el Allouchi, Anass en Amine doen dit voor mijn familielid Mohamed Bouchafra die vorig jaar tot ons verdriet omkwam bij een auto-ongeluk”, legt de oud-spits van NAC uit. ,,Ter ere aan hem hebben we een mooi toernooi weten op te zetten. Met de opbrengst willen we mooie dingen verwezenlijken, onder meer een waterput in Marokko.”

Op de afgeladen volle tribune van Sportzaal de Boulevard in Bergen op Zoom kijken onder meer de profs Ralf en Mats Seuntjens toe hoe zaalvoetbalinternationals uit Nederland, België en Turkije in rap tempo de zaal doorkruisen. Naast de internationals laten ook RKC-spits Dylan Vente en ex-Feyenoord-aanvaller Emil Hansson zien aardig te kunnen futsallen. ,,De MB Cup is een blijvertje wat mij betreft”, vertelt Idabdelhay. ,,Ik wil het niet bij deze ene keer houden. Het is ook mooi om te zien dat het niveau zo hoog ligt. En natuurlijk heel fijn dat grote namen als Mats Seuntjens, Ömer Bayram en Oussama Idrissi ons steunen met wedstrijdshirts die we kunnen verloten.”

Volledig scherm MB cup 2019 © videostill

Nog een bekend gezicht in de Boulevard is Nourdin Boukhari, die in het verleden furore maakte bij NAC en Ajax. Boukhari is inmiddels gestopt en coacht voor de gelegenheid Team Rotterdam. Zijn team kent een bliksemstart door ongeslagen de groepsfase te winnen. ,,Ik vind de MB Cup een goed doel, daarvoor zijn we ook naar hier gekomen. Natuurlijk willen we ook winnen, maar het goede doel heeft de prioriteit.”

Samir Toub, voorzitter van de Eredivisie Zaalvoetbal bij de KNVB, is eveneens blij met het initiatief: ,,Van zaalvoetbal gaat mijn hart sowieso sneller kloppen. Als het aan zo’n maatschappelijk project kan worden gekoppeld, is het helemaal prachtig. Dit kan zeker een boost geven voor het zaalvoetbal in Bergen op Zoom.”