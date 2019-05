Grote ambities The White Boys: ‘Eigen jeugdopleiding en Theo Lucius als hoofdtrainer’

De ambities zijn groot: binnen vijftien jaar op het hoogste niveau spelen. En dat voor een club die nu op sterven na dood is. Het bijna ter ziele gegane The White Boys uit Waspik gaat een nieuwe toekomst tegemoet. De jonge ondernemer Sebas Sluijmers (33) heeft hiervoor een ambitieus plan bedacht dat de vereniging naar een veel hoger niveau moet brengen.

De leden van de voetbalclub hebben er deze week mee ingestemd. In dezelfde vergadering werd Sluijmers als nieuwe voorzitter benoemd. ,,Het is geen overname van de club, het is een samenwerking”, benadrukt hij.

Digitaal scorebord en sportstoelen

Zijn plan: het clubgebouw van The White Boys wordt van buiten wit geschilderd en van binnen verbouwd. De kantine krijgt een bar met moderne uitstraling, de kleedkamers worden vernieuwd. ,,We krijgen een digitaal scorebord waarop foto’s van de spelers en bedrijfsfilmpjes van de sponsoren getoond kunnen worden, er komen dugouts met sportstoelen en een nieuw speeltoestel waar iemand zorgt voor begeleiding van de jongste kinderen.”

Rond het veld zijn dertig vlaggen voorzien voor de sfeer en voor extra sponsormogelijkheden. White Boys gaat werken met voetbalTV, het videoplatform voor amateurvoetbal. En, vertelt Sluijmers, de club krijgt een eigen jeugdopleiding waarbij spelers thuis worden opgehaald met busjes.

Komend seizoen al starten

Hij heeft zijn ambitie onder de naam ‘Beleving en professionalisering is aantrekkingskracht’ een jaar lang voorbereid en wil komend voetbalseizoen van start met drie senioren- en acht jeugdteams. De vereniging telt nu drie seniorenteams.

Quote Theo Lucius wordt de trainer. Hij heeft alle papieren en is een volkse jongen. White Boys is een volksclub. Theo blijft ook gewoon werken bij de jeugdoplei­ding van PSV

De spelers voor het nieuwe eerste elftal zijn inmiddels ‘gestrikt’ evenals een hoofdtrainer, aldus de voorzitter. ,,Dat is oud-international en PSV-speler Theo Lucius. Hij heeft alle papieren. Het is een volkse jongen. White Boys is een volksclub. Theo blijft ook gewoon werken bij de jeugdopleiding van PSV. Op dinsdag, donderdag en zondag is hij bij ons. We hebben een ambitie: binnen vijftien jaar op het hoogste niveau spelen. De Tweede Divisie dus.”

De kleuren van de club veranderen wel. De tenues worden wit, het rood verdwijnt. Er komen zwarte en gouden elementen. ,,Goud om onze exclusiviteit aan te geven.”

Geen Pools team meer, in de vijfde klasse beginnen

The White Boys had afgelopen jaren een eerste team dat volledig uit Polen bestond, overgekomen van de opgeven voetbalclub Broekhoven uit Tilburg. Maar omdat ze meermaals niet kwamen opdagen, zijn ze onlangs door de KNVB uit de competitie gezet. Hierop is door White Boys bij de KNVB aangedrongen, zegt Sluijmers. ,,De Polen waren niet betrokken. Als club kunnen we zo’n maatregel niet nemen. Gesprekken met de KNVB over de toekomst van White Boys lopen al langer. We moeten in de vijfde klasse beginnen.”

Hoe heeft hebt u zo snel een volledig nieuw eerste team bij elkaar heeft gekregen?

,,Ik heb in de jeugdopleiding van RKC gevoetbald, met een uitstapje naar Feyenoord. Daar ken ik nog veel jongens van die allemaal op heel hoog niveau hebben gespeeld. Ik heb ze benaderd met mijn plan. Sommige jongens brengen weer andere spelers mee. Ik voetbal zelf nog in een vriendenteam bij SCC’55 in Sprang-Capelle. Dat blijf ik doen.”

De selectie

Spelers die komend jaar voor The White Boys uitkomen: Ronnie Reniers (Oisterwijk), Daan van Dinter (Oisterwijk), Marouane Bouchti (BVV), Stephan Netten (BVV), Sonny Leermans (BVV), Maba Jarbou (Almkerk), Marlon Konings (WSJ), Harrie Hesselbert (WSJ), Rens de Wit (Waspik), Mike Spijkers (‘t Zand), Timo Schollaardt (Right‘Oh), Mitchell de Rooij (Right ‘Oh), Roy van Endschot (Boeimeer), Joey Norbart (Dosko), Brian van de Goor (SV Capelle).

,,Ja, ze krijgen een vergoeding. Maar als ze puur voor het geld komen, moeten ze naar een andere club in de regio gaan. Al zijn er ook jongens die niet zouden komen als ze niets krijgen. We willen een volledig betaalde organisatie zijn in die zin dat we vrijwilligersvergoedingen geven, ook aan de vlagger en de barman. We willen geen scheve ogen.”

Waar betaalt u dit allemaal van?

,,Met sponsoren, we hebben er honderd. Kleine en grote. Voor de busjes, de twee velden, de banners, het sportpark. Er komen 24 reclameborden van vijftien meter rond het veld. Van Gestel Montage uit Kaatsheuvel wordt hoofdsponsor. Er gaan geruchten dat ik er zelf heel veel geld in zou steken. Dat is niet waar, al zal ik zelf er wel met een bord hangen.”

En waarom zou een jonge ondernemer uit Sprang-Cappele zoals u - Sluijmers heeft een bedrijf dat dj’s en artiesten boekt voor dancefeesten - hieraan beginnen?

,,Ik ben me al langer aan het verdiepen in voetbalovernames en een beetje gaan fantaseren. Maar wel binnen de mogelijkheden. White Boys was, met alle respect voor de club, een club in verval die over een paar jaar niet meer zou bestaan.”

Om op niveau te beginnen, probeert The White Boys jonge talenten van andere verenigingen in de regio te trekken. Hiervoor is Leon Hutten aangetrokken, die jeugd hoofdopleidingen was bij RKC toen Sluijmers er zelf voetbalde. Hutten heeft al jaren een eigen voetbalacademie die huist bij Right’Oh in Geertruidenberg. ,,En daar ook blijft”, aldus Sluijmers. Via zijn contacten heeft Hutten jonge talenten benaderd.

Inmiddels zijn er volgens de voorzitter via de voetbalschool tachtig spelers aangemeld en hebben zich nog eens veertig andere toekomstige leden gemeld. ,,Ze betalen 250 euro contributie per jaar. We hopen met kwaliteit kwantiteit, dus meer jeugdspelers, aan te trekken.”

Het verkeerde keelgat

Het benaderen van talentvolle jeugdspelers is bij voetbalclub Sc ‘t Zand in Tilburg in het verkeerde keelgat geschoten. Er zijn zeventien spelers die de overstap overwegen. De club heeft haar beklag gedaan over de ‘werving’ bij de KNVB.

Sluijmers kent de kritiek. ,,Tuurlijk snap ik dat. Als er vier goede spelers uit een team worden weggetrokken, baalt een trainer. Maar we hebben hier met de KNVB over gesproken en we doen niets verkeerd. De keuze is aan de ouders en hun kinderen om over te stappen.”

U zou spelers beloven dat ze via het nieuwe White Boys meer kans hebben profvoetballer te worden.

,,Onzin. Die belofte kun je niet waarmaken. Daar word je op afgerekend. Wel is het zo dat jongens met anderen op eigen niveau spelen en zich daardoor beter ontwikkelen. Omdat we oefenwedstrijden tegen betaald voetbalorganisaties willen gaan spelen, zullen ze wel eerder door scouts gezien worden.”

