Grondig gerenoveerd Halsteren legt ook topfitte Den Boef twee jaar vast: ‘Na het belletje ging het kriebelen’

Een jaar, zolang stond de voetbalverslaafde Den Boef aan de kant met een kruisbandblessure. Tot hij in maart eindelijk zijn rentree op de velden van Tholense Boys maakte. ,,Maandenlang heb ik geïnvesteerd in mezelf om me weer in topconditie te krijgen. Helemaal klaar om er weer tegenaan te gaan.” Het nietsontziende coronavirus gooide echter roet in het eten. ,,Ja, dat is op precies het verkeerde moment gekomen. Net nu ik weer kon voetballen. Balen als een stekker.”