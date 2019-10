Groeneveld wil zich ook buiten Zeeland bewijzen: ‘Ik ben bij Rood-Wit met mijn neus in de boter gevallen’

Marco Groeneveld (44) is niet bang om een risico te nemen. Na zestien seizoenen (!) als hoofdtrainer actief te zijn geweest in zijn vertrouwde Zeeland, koos de geboren Rotterdammer voor een nieuw werkgebied. ,,Of het nou Brabant of Zuid-Holland zou worden, dat maakte me niet uit. Maar met Bruse Boys zou ik weer in de zaterdag tweede klasse uit komen, op dat niveau had ik al acht jaar gewerkt”, legt hij uit. ,,Ik dacht: ik moet wat anders, weet je wel.”