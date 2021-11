Groeneveld verlaat Rood-Wit na drie jaar: ‘Niks dan lof voor deze club, ik heb hier intens genoten’

De in Goes woonachtige Groeneveld kwam in 2019 Sint Willebrord binnen als relatief onbekende trainer. Zijn eerste klus buiten de vertrouwde provinciegrenzen. Bij een club die net de succesjaren onder Reinald Boeren had gekend en waar verschillende sterkhouders waren gestopt. Het bleek te klikken tussen de geboren Rotterdammer en de Willebrordse club.

De relatie is nog steeds goed, maar toch besluit Groeneveld om verder te kijken. ,,Het ligt niet aan de club of aan de spelersgroep, maar de twijfel lag bij mezelf. Ik denk dat het na drie heel vreemde seizoenen misschien wel genoeg is. Deze jaren hebben heel veel energie gekost: steeds weer aanpassen, trainen in allerlei constructies. Ik vind het best pittig. Daarnaast spelen we in een zware competitie en is het punten sprokkelen. Ook dat kost energie. Het vraagt een ander soort voetbal dan waar ik voor sta.”

Jeugdspelers

Hij hoopt op een vertrek door de voordeur. ,,Ik ben deze club echt dankbaar voor de kans in deze contreien. Ik heb me kunnen presenteren binnen deze mooie club, mogen werken op de manier waarop ik graag werk. Ik denk dat dat geslaagd is. We zijn met een beleidsplan aan de gang gegaan en de eerste resultaten druppelen binnen: er breken wat jeugdspelers door die de toekomst van Rood-Wit kunnen worden.”

,,Niets dan lof voor Rood-Wit. Een mooie club met hart en ziel, fijne spelersgroep. Ik heb er intens van genoten. Hopelijk kunnen we het fatsoenlijk afmaken, anders zou het heel raar zijn: drie coronaseizoenen.” Groeneveld hoopt zijn ploeg achter te laten in de eerste klasse en gaat op zoek naar een nieuwe club. ,,Natuurlijk zou ik wel hogerop willen, maar niet ten koste van alles. Ik ga niet een uur in de auto zitten voor een derdeklasser. Maar deze club was het helemaal waard.”