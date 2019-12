Groeneveld langer bij Rood-Wit: ‘Precies de trainer die bij ons past’

,,Ik ben geen trainer die na een jaar weg hobbelt. Ik probeer van niets iets te bouwen. Van de basiself van vorig seizoen zijn vier, vijf spelers overgebleven. Voor de rest staat er een nieuw elftal, dus dat heeft tijd nodig. Het zijn jonge spelers met geen of nauwelijks ervaring op dit niveau. In hoeverre je kunt bouwen onder tijdsdruk, want we moeten ook punten halen, is de vraag. Maar de mensen binnen de club zijn reëel en weten dat het zwaar wordt. Daar word ik niet op afgerekend. Ze zien hoe ik werk”, legt Groeneveld uit.

,,Het gevoel bij de club is goed, ik werk met fijne mensen, dat is allemaal dermate uitstekend dat ik lekker verder ga hier", is Groeneveld tevreden over zijn job. Zijn doel is duidelijk. ,,Het wordt een hels karwei, maar als we erin blijven, mogen we dat vieren als een titel.”

Die tevredenheid is wederzijds, zo laat voorzitter Leon Evers weten. ,,We kijken niet naar de resultaten, maar naar het proces. Marco doet het enorm goed. Als je ziet dat je ver onderaan staat (elfde in 1B, red.), maar dat de moraal binnen de groep prima is, de trainingsopkomst super, dan doet ‘ie het hartstikke goed. Marco is een rustige man, een verschrikkelijk goeie vent, zijn trainingen zijn van een fantastisch niveau. Vraag een willekeurig iemand binnen de club wat hij van de trainer vindt en het antwoord is positief. Ook de jongens die op de bank zitten of terug zijn gezet naar het tweede. Dat is een grote kwaliteit. Marco is precies de trainer die bij deze club past.”