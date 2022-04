Groen Wit zit koploper Victoria’03 op de hielen, zes goals bij duel tussen DSE en Hoeven

Zondag 3AGroen Wit wist de muur van UVV’40 te doorbreken en blijft in het zog van koloper Victoria’03, dat zelf met 2-0 van Terneuzen won. Met zes goals was het duel tussen Hoeven en DSE een vermakelijke. Sprundel kreeg er in Zeeuws-Vlaanderen zes om de oren.

UVV'40 - Groen Wit 1-3 (1-1). 1-0 Sebastian de Meijer, 1-1 Zakaria Zerouali, 1-2 Tijn van Galen, 1-3 Abdelmounaim Zerai (pen).

Na een vroege voorsprong werd UVV naar achter gedwongen door Groen Wit. Doelpuntenmaker De Meijer vond dat er niet meer in zat. ,,We probeerden in de omschakeling nog gevaarlijk te worden maar dat lukte niet. Het was een hele eenzijdige pot en we hebben verdiend verloren.”

Groen Wit-trainer Martijn van Galen was tevreden, al vond hij dat het tempo iets hoger had gekund. ,,We moesten proberen door die muur heen te komen. Dat ging nog niet zo makkelijk maar de jongens hebben het goed gedaan.”

VVR - Schijf 2-3 (0-2). 0-1 Falco Potters, 0-2 Bas Adriaensen, 0-3 Dennis van Nijnatten, 1-3 Tobias Bas (pen), 2-3 Jimmy Kars.

VVR pakte geen punten tegen Schijf en volgens trainer Mark Schuiten had de ploeg dat volledig aan zichzelf te wijten. ,,Het was een hele slechte wedstrijd van onze kant. We misten met name in de eerste helft duelkracht waardoor we constant achter de feiten aanliepen. We hebben het vooral in de eerste helft laten liggen.”

Een terechte overwinning volgens Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Na de 3-1 werd de wedstrijd weer iets meer een ‘derby’. Er ontstaan wat hachelijke momenten, maar we wonnen terecht.’’

Philippine - Zundert 2-2 (1-1). 0-1 Tjeu van der Heijden, 2-2 Lars van Elsacker.

Zundert moest genoegen nemen met een punt bij Philippine. Trainer Jack Sweres was daar niet tevreden mee. ,,We missen veel van onze technische spelers door blessures. De jongens die er nu staan werken keihard maar we hebben meer moeite om tot kansen te komen. Een gelijkspel is denk ik wel een terechte uitslag.”

DSE - Hoeven 3-3 (1-2). 0-1 Stijn Kerstens, 0-2 Estienne Kerstens, 1-2 Pjotr Hendrickx, 1-3 Rick Braspenning, 2-3 Bart Naalden, 3-3 Kjell Hendrickx.

Een wedstrijd met twee gezichten volgens DSE-trainer Peter Sweres. ,,We kwamen vroeg op een 0-2 achterstand. Uiteindelijk wordt het 3-3 en kan ik er mee leven. Toch blijft het een teleurstellend resultaat er had meer ingezeten vandaag.’’

Voor Hoeven-trainer Gijs Smulders was het een droomstart. ,,Na 14 minuten zit je op rozen en sta je 2-0 voor. Na rust wordt de druk zo hoog en moesten we vooral tegenhouden.’’

Steen - Sprundel 6-1 (3-1). 2-1 Joey de Kok.

Het was ‘wonden likken‘ vertelde Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,We komen terug in de wedstrijd met de 2-1 maar dat geven we net zo kinderlijk eenvoudig weer weg. Een totale offday voor ons.’’

Victoria’03 - Terneuzen 2-0 (1-0). 1-0 Brian Hellemons, 2-0 Jules Voogt.