Groen Wit wint na strafschoppen en staat op de rand van de tweede klasse

amateurvoetbalGroen Wit heeft zich geplaatst voor de finale van de nacompetitie om een plaats in de tweede klasse. Donderdagavond eindigde het duel in Breda in 2-2, waarna de strafschoppenreeks (3-4) werd gewonnen van Teurneuzen.

De eerste helft van het duel was redelijk in evenwicht. Na 43 minuten kwam Groen Wit op voorsprong via een schot van dichtbij van Yassine El Allouchi: 1-0. Kort daarvoor was Terneuzen via Ayden Davies dicht bij de 0-1.

Tien minuten na de pauze is het dan toch raak voor Terneuzen. Een pass van Bert den Hamer op Bart van Hanegem belandt wordt voorgegeven aan de tweede paal en binnen gefrommeld door Davies: 1-1.

In de 62ste minuut stuurt Jeremie Noa met buiten kant voet Ayden Davies op snelheid de diepte in. Davies verschalkt de keeper met een lob die precies in de hoek van het goal valt: 1-2.

Die achterstand wist Groen Wit lang niet goed te maken, tot de laatste minuut van de officiële speeltijd Zakaria Zerouali de 2-2 namens Groen Wit scoorde. In blessuretijd was Groen Wit nog dicht bij de winnende treffer, maar keeper Jeremy Geensen hield Terneuzen met een knappe redding op de been.

Gevreesde strafschoppen

Beide ploegen konden zich op gaan maken voor een verlenging. Doelpunten vielen daarin niet meer. De eerste strafschop van Bart van Hanegem (Terneuzen) gaat direct mis. Groen Wit is de eerste drie strafschoppen wel trefzeker. De vierde wordt gemist, maar omdat Jeremy Geensen te vroeg beweegt mag die opnieuw worden genomen en dan is ook nummer 4 voor Groen Wit raak. Leco de Jonge schiet vervolgens onder hoge druk de vijfde penalty van Terneuzen hoog over. E

n dus is het over en sluiten voor Terneuzen. Groen Wit gaat door naar de finale waar het zondag op neutraal terrein Gilze treft, dat donderdagavond met 4-1 te sterk was voor Bavel.