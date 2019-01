Groen Wit verlengt contract van hoofdtrainer Martijn van Galen

Vierde ronde districts­be­ker: Roosendaal­se derby, Victoria’03 moet weer reus doden

29 januari De vierde ronde van de districtsbeker (Zuid 1) staat dinsdagavond op het programma. Een week later dan gepland: vorige week werd door de sneeuwval het hele bekerprogramma afgelast. Alleen het duel van Baronie is nog een week later ingepland.