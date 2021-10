Groen Wit pakt mede dankzij gebroeders Van Galen drie punten, DSE eenvoudig langs Hoeven

Zundert liet vanaf de eerste minuut de tanden zien, maar gaf een 2-0 voorsprong tegen HVV‘24 alsnog uit handen. VVR deed alles wat het kon om Clinge te verslaan, maar liep in de val. Groen Wit won wederom op basis van strijd en vechtlust en UVV‘40 verspeelde volgens trainer Jeroen Polman twee punten. DSE versloeg Hoeven met duidelijk cijfers: 1-5.

Zundert - HVV‘24 2-2 (2-1) 1-0 Mike Daemen, 2-0 Siemen Boomaerts, 2-1 HVV‘24, 2-2 HVV‘24.

,,Ik heb een geweldig Zundert in de eerste 25 minuten gezien. De 2-0 was een aanval uit het boekje", vertelde Zundert-trainer Jack Sweres. ,,Net voor rust geven we een corner weg en die werd binnen geknikt. Het is natuurlijk oliedom om een corner weg te geven vlak voor rust, dat heb ik de jongens in het kleedlokaal ook wel even verteld.”

Clinge - VVR 1-0 (0-0). 1-0 Clinge.

VVR-trainer Mark Schuiten vertelde dat een gelijkspelletje helemaal niet had misstaan. ,,Clinge verbaasde zich er eigenlijk over dat wij niet tot scoren kwamen. We hebben er alles aan gedaan, maar de kansen waren niet aan ons besteed. Na de rode kaart, hebben we alsnog alles op alles gezet, maar het mocht niet baten.”

UVV‘40 - Schijf 2-2 (1-0). 1-0 Thomas Maas, 1-1 Dennis van Nijnatten, 2-1 Jeroen Maas, 2-2 Ardin van Nijnatten.

,,In eerste helft moeten we uitlopen naar 3-0, of misschien wel 4-0", zag UVV‘40-oefenmeester Jeroen Polman. ,,De tweede helft kwam Schijf er wat beter in en ging het gelijk tegen elkaar op. Jeroen Maas maakt door een vrije trap die in de kruising vliegt de 2-1, maar het is zuur dat we dan de 2-2 nog om de oren krijgen.”

Jan Hereijgers, de trainer van Schijf, vond de uitslag terecht: ,, Aanvankelijk hadden wij moeite met de tegenstander. Wij kregen het balbezit en UVV ’40 sloeg toe vanuit de counter. Na rust kregen wij meer greep op de wedstrijd.’’

Steen - Groen Wit 0-1 (0-1). 0-1 Tijn van Galen.

,,Van mooi voetbal was eigenlijk geen sprake", wilde Groen Wit-trainer Martijn van Galen na afloop kwijt. ,,Het is goed om te zien dat we keihard hebben gewerkt voor deze drie punten. Iedereen denkt dat Groen Wit altijd alleen maar die technisch begaafde spelers heeft, maar we laten nu ook zien een vechtmachine te zijn.”

Saillant detail. De beide zoons van trainer Van Galen waren verantwoordelijk voor de enige goal. Jop zette voor, Tijn werkte af.

Terneuzen – Victoria’03 4-1 (1-0). 1-0 Marc Verwei, 2-0 Ayden Davies, 3-0 Hakan Basagac, 3-1 Jari Voeten, 4-1 Basagac.

Volgens Danny Mathijssen, de trainer van Victoria ’03, maakte zijn ploeg geen enkele aanspraak op een goed resultaat. ,,Het was een kansloze nederlaag. Terneuzen was op alle fronten beter. We maakten teveel fouten en dat werd keihard afgestraft.”

Hoeven – DSE 1-5 (0-2). 0-1 Thomas Laming, 0-2 Pjotr Hendrikcx, 0-3 Cas Nooren, 0-4 Lucas Aarts, 1-4 Jurgen Pertijs (pen.), 1-5 Hendrikcx.

De analyses van de trainers liepen uiteen. Peter Sweres van DSE: ,,De eerste twintig minuten ging het gelijk op. Hierna kregen wij de wedstrijd in handen.’’ Volgens Hoeven-trainer Gijs Smulders had zijn ploeg de tegenstander het eerste half uur onder controle. ,,Toen werd het 1-0 en viel bij ons alles in duigen. DSE heeft terecht gewonnen omdat wij de kansen verprutsten, maar de uitslag is geflatteerd.’’

Sprundel – Philippine 0-2 (0-1). 0-1 Roland van de Wege, 0-2 Joey Dos Santos (pen.).

Sprundel-trainer Patrick Arnouts spreekt van een gelijkopgaande eerste helft waarin zijn ploeg de beste kans kreeg. Arnouts: ,,Philippine was drie keer dicht bij een doelpunt, maar onze Thijs Melissen schoot tegen de onderkant van de lat. Na rust hadden wij een overwicht maar we werden buiten het strafschopgebied gehouden waardoor dreiging uitbleef.’’