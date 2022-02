Groen Wit maakt er vijf tegen UVV’40, VVR-trainer verliest van nieuwe club

Groen Wit – UVV’40 5-1 (3-0). 1-0 Tijn van Galen, 2-0 Kevin de Haan, 3-0 Tijn van Galen, 3-1 Sebastian de Meijer, 4-1 Yassine El Allouchi, 5-1 Zakaria Zerouali.

Na de ruime zege kijkt Groen Wit-trainer Martijn van Galen met een positief gevoel terug. ,,Het was een goede en sportieve wedstrijd die eigenlijk al gespeeld was in de eerste helft. We stonden met 3-0 voor en kregen in de tweede helft de wind in de rug.’’ Van Galen was vooral bij dat er weer gespeeld mocht worden. ,,Het is belangrijk dat we weer spelen. We moeten alleen oppassen omdat er nu zoveel wedstrijden in korte tijd aankomen.’’

Sebastian de Meijer, speler van UVV’40, was een andere mening toegedaan. ,,Het was een rommelige wedstrijd waarbij we niet aan ons eigen spel toekwamen en we verloren te vaak de duels.” Een echt sportieve wedstrijd vond De Meijer het niet. ,,Onze beste speler werd de wedstrijd uit geschopt. De noppen stonden na de wedstrijd nog steeds in zijn enkel. De scheidsrechter had meer moeten handelen, maar liet dat na. Dit resulteerde uiteindelijk in een beetje een grimmig einde.”

VVR – Victoria’03 1-2 (1-2). 1-0 Tobias Bas, 1-1 Jari Voeten, 1-2 Sharushan Ponnudurai.

VVR-trainer Mark Schuiten wist dat het van tevoren een beladen wedstrijd zou worden. ,,We moesten tegen mijn nieuwe club. Een gelijkspel hadden we zeker verdiend, want ij moeten het hebben van de strijd en het collectief.’’ Een foutloze wedstrijd was het niet, vond ook Schuiten. ,,Onze voorsprong was binnen twee minuten weg. We hebben het nog geprobeerd met een extra spits erbij maar de 2-2 zat er niet meer in.’’

Victoria-trainer Danny Mathijssen is positief over de prestaties van het team. ,,Wedstrijden worden nu gewonnen, die juist in de vorige seizoenen verloren gingen. Dit is ook terug te zien aan de stand.’’ Helemaal tevreden over de wedstrijd was de coach echter niet. ,,We hebben verdiend gewonnen. De eerste helft verliep moeizaam,maar in de tweede helft waren we heer en meester. We hadden het eerder moeten beslissen. Er werden een paar grote kansen gemist, waardoor het onnodig spannend bleef in de tweede helft.’’