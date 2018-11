Groen-Wit herpakt zich na rust, Gilze verliest topper

Gilze - DESK 0-1 (0-0) 0-1 Mirk van Zon (eigen doelpunt).

,,De keeper van DESK was de beste man op het veld,” was de constatering van Gilze-trainer Jeremy Buchly. Buchly sprak van een ‘ongelukkige nederlaag’, omdat zijn ploeg de kansen op de winst had laten liggen.

TSC - OVC’26 3-0 (2-0) 1-0 en 2-0 Ryan Snoeren, 3-0 Joury den Boogert.

,,Een verdiende zege tegen een fysiek sterke ploeg,” was het tevreden commentaar van TSC- trainer Ad van Seeters.

UVV’40 - Oosterhout 4-1 (2-1) 0-1 Emiel van Pelt, 1-1 en 2-1 Jonathan van Eerd, 3-1 en 4-1 Bart de Koning.

,,Complimenten voor dit strijdbaar UVV'40", zei Oosterhout-trainer Richard van Gils. ,,Deze spelersgroep knokt voor mekaar en gaat voor verrassingen zorgen”, beloofde UVV'40-coach Johan Gabriëls.

RWB - Bavel 0-1 (0-0) 0-1 Sander van Gils (pen.).

,,Goed gespeeld, veel kansen gemist en toch gewonnen door een strafschop. Ik ben tevreden over onze strijdlust”, aldus Bavel-trainer Osman Erbas na afloop.

Waspik - Baardwijk 1-1 (0-1) 0-1 Kevin Vissers (pen.), 1-1 Wayne Hubeek.

Waspik-trainer Eugene van der Heijden zag zijn ploeg laat scoren. ,,Even ervoor lieten we vier kansen onbenut tegen een sterk Baardwijk.”

SCO - ZIGO 3-2 (3-2) 1-0 Tom Rijvers, 1-1 Mitch Jansen, 2-1 Koen Vaas, 2-2 Herjan Lamberink, 3-2 Rijvers.

SCO voetbalde vanaf de 35ste minuut met tien man na rood voor Ben Hesterman. “Toen stond het al 3-2. We hielden met tien man, mede dankzij het goede keeperswerk van Liam van Roon, goed stand” aldus SCO- trainer Dion Schuurmans.

Irene’58 - Groen Wit 1-3 (1-0) 1-0 Erwin Timmermans, 1-1 Abdel Zerai, 1-2 Tijn van Galen (pen.), 1-3 Zakaria Zerouali.

,,Hij was echt kwaad,” doelde Zakaria Zerouali op Groen-Wit-trainer Martijn van Galen. Zijn 1-3 besliste de pot in Den Hout, al had Groen Wit kunnen uitlopen naar 1-5. ,,We deden het ook niet goed. Na rust zochten we meer de combinatie en dat ligt ons eigenlijk veel beter,” zag Zerouali. “Nu namen we wel de broodnodige risico’s om het duel naar ons toe te trekken.”

Irene’58-trainer Paul van Dijk zag Groen Wit domineren, maar nauwelijks tot kansen komen. Zijn ploeg scoorde wel. Uit het niets toen Erwin Timmermans met een venijnige schuiver succes had. Een gigantische dekkingsfout in de Bredase defensie ging er aan vooraf.

Na rust was het snel bekeken voor Irene'58. Groen Wit kwam langszij via invaller Abdel Zerai en rechtte de rug nog meer met de benutte penalty van Tijn van Galen. ,,Een kantelpunt”, noemde Van Dijk het moment.