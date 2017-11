Groeibriljant Nishant Jagernath (19) verovert de harten op De Beek

Op zijn veertiende werd Nishant Jagernath weggestuurd bij NAC. Via MOC’17 en nu Halsteren is hij bezig aan een omweg naar de top.

Iedere trainer wil een type Nishant Jagernath in zijn team. Een speler betrouwbaar als een Zwitsers uurwerk, nimmer verzakend. Gooi er een muntje in en hij functioneert naar behoren. Laat bij mensen die met hem gewerkt hebben zijn naam vallen en louter complimenten volgen.

Afgelopen zondag in het treffen tussen Halsteren en Groene Ster (2-0 winst) schreef de middenvelder een nieuwe pagina van zijn eigen succesverhaal. Hij gaf de assist bij de 1-0 van Jonathan Constansia, speelde een dijk van een wedstrijd en werd gekozen tot ‘man of the match’.

Het hoofdklasseseizoen is slechts negen wedstrijden oud, maar Halsteren heeft een nieuwe smaakmaker. Een 19-jarige Halsternaar die het team bij de hand neemt. Dat terwijl hij vorig seizoen nog met MOC’17 in de eerste klasse tegen degradatie vocht. Zelf blijft hij ijzig kalm onder zijn ontwikkeling. Naast zijn schoenen zal hij nooit lopen. ,,Ik krijg het vertrouwen van de trainers en mijn teamgenoten. En als je met betere spelers om je heen voetbalt, word je vanzelf beter.”

Afvallen bij NAC

Het voetbaltalent heeft hij niet van een vreemde. Opa speelde op hoog niveau in Suriname (daar liggen de roots van de familie), vader zelf ook bij Halsteren. Nishant begon op vijfjarige leeftijd op De Beek. Snel bleek hij boven zijn leeftijdsgenoten uit te steken. Op zijn zevende kon hij naar RBC, maar zijn ouders vonden het nog te vroeg. Op zijn tiende ging hij alsnog. Na het faillissement van de Roosendaalse profclub stapte hij samen met Julian van de Kreeke (nu teamgenoot bij Halsteren) en Max Heijnen (MOC’17) over naar NAC. ,,Daar speelde ik onder meer samen met Bart Meijers, Diego Snepvangers en Thomas Marijnissen. In de jeugd speelden we tegen namen als Timothy Fosu-Mensah en Rodney Kongolo.”

Jagernath droomde van een leven als profvoetballer, maar de klap kwam al snel. Na twee jaar hield het avontuur op. ,,Ik was in de groei, was vaak geblesseerd en viel daarna buiten de boot. Dat kwam wel aan. Van vijf, zes trainingen in de week, naar twee.”

Baronie of Halsteren

Baronie en Halsteren waren concreet. Jagernath twijfelde. ,,Ik heb toen heel veel gesprekken gevoerd. Met mijn vader, mijn trouwste supporter al van kinds af aan. Met Baronie en met Halsteren om precies te weten wat ze van plan waren. Maar ook met Javier Hard, een goede vriend van me.” bij Halsteren was het uitgerekend ex-Baron Jonathan Constansia die hem over de streep trok. ,,Hij zei me dat ik van me van concurrentie niks aan moest trekken. Dat ik van oudere spelers alleen maar meer kan leren.”

In het openingsduel met Vlissingen bleef het bij een invalbeurt van tien minuten, in de wedstrijden daarna speelde hij één helft. Tegen Baronie, bijvoorbeeld, toen hij met het hoofd de 3-0 maakte. In wedstrijd nummer vier, tegen IFC, stond hij voor het eerst in de basis. Om daar vervolgens te blijven. Resultaat: van de zes wedstrijden met Jagernath in de basis, won Halsteren er vijf. Waaronder de topper tegen Groene Ster, waardoor de tweede plaats achter Gemert nu een feit is.

Plafond

Spijt van zijn keuze heeft hij dus nooit gehad. ,,Het bevalt goed. Ik speel veel en we winnen vaak.” Bovendien maakt hij stappen. Bij MOC’17 werd hem gezegd dat hij beslissender moest worden. Met een handvol assists en nu twee competitiegoals, lukt dat aardig. ,,Ik heb nu al meer gescoord in alle competities dan in de twee seizoenen bij MOC’17 samen.”

Dromen van een profcarrière doet hij natuurlijk nog steeds, maar minder nadrukkelijk dan in zijn tijd bij NAC. ,,Mijn studie (bedrijfseconomie in Rotterdam) staat nu op één.” Toen hij zijn maatje Bart Meijers zag schitteren bij NAC, dacht hij wel even: daar had ik ook willen staan. Hoezeer hij het Meijers ook gunt. ,,Achteraf vind ik het niet terecht dat ik ben weggestuurd bij NAC. Aan mij is het nu om te laten zien dat ze het mis hadden. Aan mij om mijn eigen plafond te ontdekken.”

