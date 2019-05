Gretig Viola scoort er op los tegen Oisterwijk

Amateurvoetbal Overzicht | Unitas'30 en Nieuw Borgvliet pakken de titel, Baronie grijpt naast play-offs

22:22 Unitas'30 is kampioen in de tweede klasse, voor Hoeven is het doek zondagmiddag alsnog gevallen. In de vijfde klasse pakt Nieuw Borgvliet de titel. Voor hoofdklasser Baronie zit het seizoen erop. Dat en meer in het overzicht.