Gretig Dosko grijpt periodetitel, Unitas'30 buigt achterstand om

zondag 1b+1cFeest in Bergen op Zoom: Dosko won met 5-2 van Spartaan'20 en zag FC Boshuizen twee punten verspelen in de strijd om de tweede periodetitel. Precies wat Dosko nodig had om de tweede periodetitel binnen te halen. Unitas'30 revancheerde zich van een 8-0-nederlaag van vorige week.

EERSTE KLASSE B

Dosko - Spartaan'20 5-2 (2-2) 1-0 Marvin Bedaf, 1-1 Talib Azaroiali, 2-1 Rob Dietvorst, 2-2 Dion Hooi, 3-2 Marouan Moukouh, 4-2 Bedaf, 5-2 Moukouh.

De wederopstanding van Dosko is er één waar trainer Mart van Bree een duidelijke handtekening onder heeft gezet. De coach uit Wagenberg heeft het ietwat op kracht spelende Dosko omgeturnd tot een creatieve en goed combinerende formatie, al bagatelliseerde de coach daarbij zoals altijd zijn rol. “De voorbije twee seizoenen hadden we gewoon steeds te maken met een blessuregolf waardoor we weinig keuzes hadden. Het feit dat bijna iedereen nu fit is, en de komst van enkele creatieve spelers, heeft er voor gezorgd dat het niveau omhoog gegaan is”.

Met name de wisselwerking in de voorhoede tussen goaltjesdief Marouan Moukouh, Souffiane El Ouazzani en de onvermoeibare Marvin Bedaf stelde Spartaan’20, toch geen kinderachtige tegenstander, telkens voor grote problemen. Dosko kende de start waar het op hoopte, want de eerste mogelijkheid na zes minuten was al raak. Nicky Nuytemans, bijzonder nuttig op het middenveld, speelde in op Bedaf, die vervolgens de bal in de voeten van Ahmed Ismail schoof. Zijn schot werd bij de tweede paal door Bedaf binnengelopen, 1-0. Een geweldige pegel van Talib Azaroiali betekende even 1-1 maar al in de 19de minuut kwam de thuisclub opnieuw op voorsprong. Een één-twee tussen Bedaf en Rob Dietvorst werd door laatstgenoemde onder de doelman door geschoven.

Toch ging Dosko met een domper rusten omdat een vrije trap vanop vijfendertig meter door Dion Hooi achter de verbouwereerde doelman William Koelewijn werd geschoten. In de tweede helft dicteerde Dosko. Binnen het kwartier liep het door Marouan Moukouh, en een geweldige aanval opgezet en afgerond door Bedaf uit naar 4-2. Het was de doodsteek voor Spartaan’20, dat nauwelijks nog iets creëerde en in de 83ste minuut nog tegen de 5-2 op liep van Moukouh.

Rood-Wit - Vlissingen 2-1 (1-0). 1-0 Boy van Steen, 2-0 Edwin Jaspers, 2-1 Josimar Pattinama (pen.).

,,Al met al verdiend, al hadden we het in het eerste kwartier en na de late 2-1 even moeilijk. Daar tussenin kregen wij de beste kansen”, vertelde Rood-Wit-trainer Marco Groeneveld. ,,Heerlijk dat we dan toch die overwinning binnenhalen tegen een ploeg die lang titelaspiraties had. Een absolute pluim voor de getoonde werklust van mijn spelers.”

EERSTE KLASSE C

Brabantia - Unitas’30 2-3 (2-0). 1-0 en 2-0 Brabantia, 2-1 Ramon Witting, 2-2 Mohamed el Moussaoui, 2-3 Robèrt Frerichs.

,,Een heerlijke reactie op de nederlaag van vorige week", vond Unitas'30-trainer Joris Hendrikx. Brabantia koesterde halverwege de 2-0 voorsprong, maar Hendrikx zag zijn ploeg zich niet gewonnen geven. ,,We hadden het gevoel dat er meer in zat dan die 2-0. Door een goede collectieve prestatie lieten we dat na rust zien, waardoor we de score ombogen.”