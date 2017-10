Grenswachters wint topper van METO, NSV langs Nieuw Borgvliet

zondag 5C DVVC blijft Oisterwijk in het spoor, eerste nederlaag Gloria UC

20:38 OVV'67 leed tegen DVVC een 0-2-nederlaag. Trainer Suat Tasci was niet te spreken over hoe OVV'67 zijn gasten benaderde. ,,Ze schopten naar alles wat bewoog. Dit is een schande voor het voetbal", brieste de boze DVVC-trainer