Grenswachters wint derby bij ODIO, Wernhout en BSC verdelen de buit

zondag 4bHet treffen tussen Wernhout en BSC werd vooraf gezien als een topper. Veel trainers hebben de twee clubs genoemd als titelkandidaten. Bij de eerste directe confrontatie bleef de strijd in Wernhout bleef het duel onbeslist: 1-1. Grenswachters won opnieuw van oud-trainer Peter van Oirschot in Ossendrecht, terwijl WVV'67 goede zaken deed in de derby tegen Vivoo.

Wernhout - BSC 1-1 (0-0). 0-1 Bram Kerstens, 1-1 Mathieu Rombouts.

Volgens BSC-trainer Bas Antens was zijn team tot de gelijkmaker van Wernhout de betere ploeg. ,,We hadden een veldoverwicht en gaven niks weg. Hierna werd Wernhout sterker. Ze misten een strafschop, maar scoorden even later wel. Vanaf dat moment waren we gelijkwaardig. Ik ben niet tevreden, maar neem genoegen met de uitslag.”

Een penalty van Wernhout-spits Maikel Zagers werd door de goalie van BSC gestopt, maar even later viel toch de 1-1. ,,Vanaf dat moment zat er vuur in ons spel. We raakten nog de onderkant van de lat, maar een overwinning zou onverdiend zijn geweest’’, aldus Anthonissen.

RSV - METO 1-1 (0-1). 0-1 Geert Verstraten (pen.), 1-1 Bas Luijkx.

METO-trainer Ronald Broos vond dat zijn ploeg een goede eerste helft speelde. ,,RSV kwam er voor rust niet aan te pas. Maar in de tweede helft kwam er meer druk vanuit RSV waar wij niet goed mee konden omgaan.”

RSV-trainer Jaimy van Wortel was het met Broos eens dat zijn ploeg na rust sterker was. ,,Op basis van de tweede helft wilde ik meer dan een gelijkspel, maar in de 80ste minuut kreeg een van mijn spelers rood. We kwamen onder druk te staan en ik was blij dat we de 1-1 konden vasthouden.”

WVV’67 - Vivoo 2-1 (1-1). 1-0 Martijn de Nijs, 1-1 Dimitri Ceuppens, 2-1 Matt Luijkx.

In de tweede helft drukte de thuisploeg haar stempel op de wedstrijd. WVV'67-trainer Gerard Lazarom sprak van een ‘verdiende zege op basis van de tweede helft'. ,,Wij waren de baas en Vivoo kreeg geen enkele kans.” Vivoo-trainer Andy Wierikx: ,,We konden geen potten breken. We hebben geen serieuze kansen op de gelijkmaker gehad.”

ODIO - Grenswachters 0-1 (0-0). 0-1 Jean Mbunga.

Het is voor ODIO-trainer Peter van Oirschot steeds weer een wedstrijd met een bijzonder tintje. Hij is weliswaar bezig aan zijn vijfde seizoen als trainer van ODIO, maar zijn band met Grenswachters zal nooit verdwijnen. Na afloop van iedere competitieronde wil hij eerst weten wat Grenswachters heeft gedaan. Toch is hij teleurgesteld in de 0-1 nederlaag van zijn ploeg tegen Grenswachters.

Van Oirschot: ,,Grenswachters blijft natuurlijk mijn cluppie, maar het zou getuigen van een ongezonde instelling als ik de derby tegen Grenswachters niet wil winnen. Ik wist vooraf dat het lastig zou worden door blessures van Damien Elenbaas, Raf Melsen en Coen Michielsen. Ook heb ik nog veel spelers die te weinig speelden en ritme ontberen.” Ook Grenswachters kenden personele problemen door afwezigheid van Nicky Verboven, Ronald Clarijs, Akwasi Oduro en Fagner Cruz.

Ondanks de afwezigheid werd het voor rust een aantrekkelijke evenwichtige pot. Beide ploegen kozen voor opbouwend voetbal en schuwden daarbij strijd niet. Uitgespeelde kansen bleven in de eerste twintig minuten achterwege, maar nadat Luc Melsen in de 25ste minuut de bal net naast het doel van Grenswachters had geprikt, stapelden de kansen zich op.

Het wachten was op een Putse treffer. Jean Mbunga scoorde in de 67e minuut het enige doelpunt van de wedstrijd. In de slotfase werd het pompen of verzuipen voor de thuisploeg. Het bleef zodoende spannend, maar de 0-1 bleef op het bord.

Nieuw Borgvliet - NVS afgelast.

Het treffen tussen Nieuw Borgvliet en NVS werd uitgesteld wegens feestelijkheden bij de club uit Nieuw-Vossemeer. Het duel wordt op zondag 14 november ingehaald.

Rimboe - Achtmaal afgelast.

Rimboe-trainer Yasin Cayir: ,,We hadden begin van de week coronagevallen binnen de selectie. Het is wel vervelend, want we zaten in een lekkere flow.” Het duel wordt op zondag 14 november ingehaald.

NSV was vrij.