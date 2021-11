Grenswachters te sterk voor Vivoo, METO buigt in blessuretijd achterstand om bij Nieuw Borgvliet

Nieuw Borgvliet - METO 2-3 (1-0). 1-0 Robert Belleter, 1-1 Geert Verstraten, 2-1 Nikai Derwort, 2-2 Niels Adriaansen, 2-3 Jens Hermans.

Bij METO stonden enkele spelers binnen de lijnen die vorig seizoen nog voor Nieuw Borgvliet uitkwamen. Het was een gelijkopgaande wedstrijd met na rust de beste kansen voor de thuisploeg. Nieuw Borgvliet-trainer Erwin van Schilt zag zijn ploeg vlak voor tijd nog voor staan. ,,Wij misten de kansen om uit te lopen naar een 3-1 voorsprong. In de 86ste minuut stonden we nog met 2-1 voor, maar daarna gaven we het helemaal weg.’’

NSV - RSV 1-1 (1-1). 1-0 Martin Kuijer, 1-1 Richard Schijven.

RSV-trainer Jaimy van Wortel noemde het duel ‘een matige wedstrijd van beide kanten’. NSV kwam al snel op voorsprong en ging daarna behoudender voetballen. Van Wortel: ,,In de vijftiende minuut scoorden we na een goede aanval de gelijkmaker. Hierna was alles weer mogelijk. Vlak voor rust werden we de dupe van een onterecht vlagsignaal van de assistent-scheidsrechter. In de tweede helft waren er voor beide ploegen kansen, maar de twee goede keepers lieten zich niet meer verschalken. Het gelijkspel is een terechte uitslag.” NSV-trainer Hans Vos was niet blij met de uitslag. ,,Met een gelijkspel schieten we weinig op. We raakten onze voorsprong snel kwijt. Na rust waren we sterker maar we maakten de kansen niet af.”

WVV’67 - Wernhout 0-2 (0-0). 0-1 en 0-2 Mathieu Rombouts.

Beide trainers deelden nagenoeg dezelfde mening en vonden dat de thuisploeg meer verdiende. Volgens WVV'67-trainer Gerard Lazarom was zijn ploeg voor rust beter dan Wernhout. ,,We hebben vijf kansen onbenut gelaten. In de tweede helft waren beide teams gelijkwaardig aan elkaar, maar het werd wel 0-2. Hierna waren er nog kansen over en weer. Al met al was het een onverdiende nederlaag’’, aldus Lazarom. Wernhout-trainer Joost Anthonissen sprak van een apathisch Wernhout dat moeite had met het veld en de tegenstander.

Grenswachters - Vivoo 3-1 (1-1). 0-1 Finn Verhoeven, 1-1 Tim van de Bleeken, 2-1 en 3-1 (pen.) Tobi de Bruijn.

Grenswachters begon als favoriet aan het treffen met Vivoo. De formatie van Richard van Hooydonk was goed op dreef en behaalde uit de laatste vier duels tien punten. Alhoewel derby’s moeilijk te voorspellen zijn, maakte de ploeg uit Putte zijn favorietenrol waar. Grenswachters won met 3-1 en blijft favoriet voor de eerste periodetitel.

Michaël Verhaert (rechts) en Finn Verhoeven vechten één van de vele duels uit.

Vivoo kon tegen Grenswachters kon Vivoo geen beroep doen op de geschorste Ceuppens. Wierikx had wel linkspoot Finn Verhoeven tot zijn beschikking. ,,Verhoeven heeft ook snelheid en hierdoor konden we gewoon ons vertrouwde spelletje spelen.” Grenswachters-trainer Richard van Hooydonk klaagt al het hele seizoen over een surplus aan blessures, maar hiervan was tot nu toe in het veld weinig te merken. Tegen Vivoo miste hij in de geschorste Jean Mbunga een belangrijke pion. Daar kwam vlak voor de wedstrijd nog de afmelding van de zieke Gijs van Landeghem bij.

Levi van der Beek (uiterst links) stuit op Grenswachters-doelman Jasper Cornelis.

Vivoo kwam weliswaar al na vier minuten op voorsprong door een treffer van Finn Verhoeven, maar hierna haalde de thuisploeg het initiatief naar zich toe. Dit resulteerde snel in de gelijkmaker van Tim van de Bleeken. Vivoo kon met steekpasses op Verhoeven en voorzetten vanaf de rechterflank wel wat speldenprikjes uitdelen, maar dicht bij een treffer kwamen de bezoekers niet. Op slag van rust kwam de thuisploeg op voorsprong door Tobi de Bruijn. Na rust kwam er meer rust in het spel van Grenswachters. Vivoo kreeg een grote kans, maar Roel Paulus stuitte op de doelman. Uit een strafschop bepaalde aanvoerder De Bruijn de eindstand op 3-1.

Tobi de Bruijn schiet koel en beheerst de 3-1 binnen vanaf elf meter.

Achtmaal - BSC afgelast wegens coronabesmettingen.

NVS - Rimboe afgelast wegens coronabesmettingen.