Grenswachters-spits Verboven: ‘Supporters reizen niet voor niets af naar METO’

Column Mijn god: Ad en Marijke in het coronaho­tel op Tenerife

10:00 Is het hem écht? Op een stormachtige carnavalsochtend hoor ik ineens een bekende stem op de radio. Dat wollige taalgebruik, dat ‘alles komt wel goed’-toontje. ‘Het zal toch verdomme niet waar zijn zeker?’ De schrik slaat me om het hart. Maar het is wel degelijk waar. Ad en zijn vrouw Marijke zitten in het coronahotel op het Spaanse eiland Tenerife. En voorlopig zijn ze er nog niet weg ook. Mijn god.