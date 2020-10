Grenswachters pakt op valreep punt bij aartsrivaal ODIO, NSV blijft maar winnen

DIOZ - Vivoo 1-1 (1-1). 1-0 Roland van Hooff, 1-1 Dimitri Ceuppens.

,,We verzuimden voor rust afstand te nemen”, duidde DIOZ-trainer John van Aert. ,,We kregen de kansen maar scoorden niet.” Vivoo-trainer Andy Wierikx heeft vrede met de uitslag: ,, In het laatste kwartier gingen wij drukken, maar de bal ging er niet meer in.’'

Wernhout - WVV ‘67 1-0 (0-0). 1-0 Maikel Zagers (pen.).

,,We hadden veel moeite met een stug WVV’67. In de voorlaatste minuut kregen we een strafschop, een cadeautje dat we door Maikel Zagers hebben laten uitpakken", glimlachte Wernhout-trainer Rudo Gommers. WVV'67-trainer Gerard Lazarom vond de penalty onterecht: ,,Een geweldige teleurstelling, want dit verdienden wij niet. We zijn gewoon genaaid.’’

NSV - Achtmaal 4-0 (2-0). 1-0 Wouter van Wezel, 2-0 Arno van Gastel, 3-0 Martijn de Bruijn, 4-0 Martin Kuijer.

Achtmaal-trainer Cees van Beers was witheet voor wat de prestatie van zijn team betrof. ,,Het was een drama. Het ging op alle fronten fout. Na de 1-0-achterstand waren de spelers het helemaal kwijt en zijn we nooit meer in de wedstrijd geweest. De spelers hebben elkaar laten stikken. Laat dit een goede les zijn voor de volgende wedstrijden’.

,,Onze tactiek was effectief genoeg om Achtmaal op de knieen te krijgen. Hun baltempo was laag en wij konden vanuit de omschakeling vernietigend toeslaan’’, aldus NSV-trainer Hans Vos.

ODIO - Grenswachters 1-1 (0-0). 1-0 Mitchell Elenbaas, 1-1 Nicky Verboven (pen.).

ODIO leek op weg naar een benauwde 1-0 zege in het altijd beladen streekduel met Grenswachters. Tot in de laatste minuut mocht de ploeg van coach Peter van Oirschot dromen van de begeerde driepunter. Totdat Grenswachters-spits Nicky Verboven in een vol zestienmetergebied tegen de grond ging. Neergetrokken, oordeelde de arbitrage. Van Oirschot vond de penalty gemakkelijk gegeven. ,,Die jongen is slim genoeg om op zo’n moment te gaan liggen.”

Verboven tartte de voetbalwet door als slachtoffer zelf achter de bal plaats te nemen. Feilloos schoot hij de strafschop binnen: 1-1. In de ruim bemeten extra tijd waren de bezoekers zelfs nog het dichtst bij winst, met kansen voor Tim van der Bleeken en Raphael Verhaert. Grenswachters-coach Richard van Hooijdonk had het een beloning voor de sterke tweede helft van zijn ploeg gevonden.

De thuisclub was in het eerste bedrijf het meest in de aanval. Mitchell Elenbaas kopte bij de tweede paal de openingstreffer binnen, totdat de vlag van de assistent de hoogte in ging en het doelpunt vanwege buitenspel werd geannuleerd. Een kwartier voor het einde sloeg Mitchell Elenbaas bij een uitval toe: 1-0. Van Hooijdonk baalde: ,,Het was voor Odio de eerste kans van de middag.” ODIO-trainer Peter van Oirschot was realistisch na de late ontknoping: ,,Grenswachters is voetbaltechnisch beter. Een terechte uitslag.”

METO - Nieuw Borgvliet afgelast.

DEVO - RSV afgelast.

BSC - NVS afgelast.

Rimboe was vrij.

