Grenswachters maakt geen fout tegen WVV'67, NSV wint in extremis

zondag 4C Niek Akkermans met vijf treffers op schot, Boeimeer wint derby van Haagse Beemden

19:44 Mede door de vijf treffers van Niek Akkermans deelt DIA nu de eerste plaats met SC Hoge Vught en Be Ready Irene'58 pakte thuis drie belangrijke punten tegen OMC, 3-1. Raamsdonk won de derby met 3-0 van RFC. Right Oh heeft door de 1-0-overwinning op VCW de laatste plaats aan de club uit Wagenberg overgedragen.