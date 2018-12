Grenswachters maakt achterstand ongedaan in Noordhoek

hoofdklasse B Halsteren werkt tegen Leonidas aan doelsaldo en is voorlopig koploper

18:21 Met vier winstpartijen op rij gaat Halsteren als lijstaanvoerder de winterstop in. In die afsluitende reeks werd bovendien zestien maal gescoord. Mooie cijfers, stelde coach Ruud Pennings na de 6-2 zege op het zwakke Leonidas tevreden vast. ,,We voeren de druk op de concurrentie op.” De kraker tussen Gemert en Baronie werd afgelast, zodat de ranglijst bovenin een vertekend beeld geeft.