Grenswachters koploper na doelpuntenregen bij ODIO - Groede

WVV'67 - Vivoo 4-2 (1-1) 1-0 Sander de Nijs, 1-1 Jordy van Gastel, 1-2 Bas van der Heijden, 2-2 Thimo Rottier, 3-2 Antoine Hoendervangers en 4-2 Quirijn Schevenhoven.

,,We deden alles goed en verdienden te winnen", vertelde Vivoo-trainer Rudo Gommers. WVV'67-trainer Hans Vos was het niet volledig eens. ,,Vivoo had de wedstrijd naar zich toe moeten trekken. Thimo Rottier was bij ons de 'man of the match'."